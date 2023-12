Kim Jong-Un minaccia: "Dobbiamo prepararci alla guerra"

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha esortato il suo partito ad "accelerare" i preparativi di guerra, compreso il programma nucleare del paese: lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana. La notizia giunge solo una settimana dopo il suo avvertimento, secondo cui Pyongyang non esiterà a lanciare un attacco nucleare se "provocata" con armi nucleari.

Kim ha chiesto al suo partito di "accelerare ulteriormente i preparativi di guerra" in tutti i settori, comprese le armi nucleari e la difesa civile, sottolineando inoltre che la "situazione militare" nella penisola coreana è diventata "estrema" a causa del confronto "senza precedenti" con Washington. Seul, Tokyo e Washington hanno intensificato la cooperazione in materia di difesa a fronte di una serie record di test missilistici da parte di Pyongyang quest'anno e hanno recentemente attivato un sistema per condividere dati in tempo reale sui lanci nordcoreani.

All'inizio di questo mese, un sottomarino statunitense a propulsione nucleare è arrivato nella città portuale sudcoreana di Busan e Washington ha partecipato con i suoi bombardieri a lungo raggio in esercitazioni con Seul e Tokyo.