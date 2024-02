Una città intera fa causa a TikTok, Facebook e YouTube: "Danni alla salute mentale dei giovani"

Un'intera città fa causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. La decisione è del sindaco di New York, Eric Adams. Secondo il primo cittadino Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente costruito e commercializzato le loro piattaforme per "attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani".

La mossa del sindaco di New York nasce anche da una ragione economica. Secondo i dati forniti, la città spende ogni anno più di 100 milioni di dollari in programmi e servizi per la salute mentale dei giovani. Con l'azione legale si vuole costringere i giganti della tecnologia "a cambiare il loro comportamento e a recuperare i costi sostenuti per affrontare questa minaccia alla salute pubblica".

Il commissario per la salute identifica l'accesso illimitato e l'uso dei social media "come un pericolo per la salute pubblica, proprio come hanno fatto in passato i chirurghi generali statunitensi con il tabacco e le armi da fuoco" e raccomanda di ritardare l'uso dei social media fino ai 14 anni.

"Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto quanto il mondo online possa creare dipendenza e travolgente, esponendo i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentando la crisi nazionale di salute mentale dei nostri giovani - ha affermato il sindaco Adams - . La nostra città è costruita sull'innovazione e sulla tecnologia, ma molte piattaforme di social media finiscono per mettere in pericolo la salute mentale dei nostri figli, promuovendo la dipendenza e incoraggiando comportamenti non sicuri".

Oltre alla città di New York, tra i querelanti ci sono anche il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie, secondo le quali le società proprietarie hanno "consapevolmente progettato, sviluppato, prodotto, gestito, promosso, distribuito e commercializzato le loro piattaforme per attrarre e creare dipendenza".