Chi ha rapito il padre di Luis Diaz

Luis Manuel Díaz, il padre della stella colombiana del Liverpool Luis Díaz, è nelle mani dei ribelli dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN): lo ha comunicato il governo di Bogotà. La notizia del rapimento, una settimana fa, aveva scosso il mondo del calcio e in particolar modo i Reds.

Il padre dell'attaccante era stato sequestrato sabato sotto la minaccia di una pistola insieme a sua moglie. La madre del giocatore era però poi stata lasciata in macchina dai rapitori poco prima dell'arrivo della polizia, ma gli uomini armati hanno trascinato via suo padre. Centinaia di poliziotti e soldati sono stati dispiegati nelle operazione per individuare i covi dei malviventi.

In un primo momento si era pensato a una banda criminale "comune", ma nelle scorse ore una delegazione governativa impegnata in colloqui di pace con il gruppo ribelle, ha affermato di avere "informazioni ufficiali" sul fatto che il rapimento è stato effettuato da "un'unità appartenente all'ELN". Si tratta del principale gruppo guerrigliero attivo rimasto in Colombia, in guerra con lo Stato da quasi sessant'anni (dal 1964) e conta circa 2.500 membri ancora attivi.

L'ELN è più presente proprio nella regione al confine con il Venezuela, dove vivono Luis Manuel Díaz e sua moglie Cilenis Marulanda. Alcune telecamere a circuito chiuso hanno mostrato che l'auto della coppia era seguita da uomini in motocicletta sabato pomeriggio. Bloccati in una stazione di servizio di Barrancas, nella provincia settentrionale di La Guajira, i sequestratori si sono allontanati verso la Serranía del Perijá, una zona montuosa a cavallo del confine tra Colombia e Venezuela.

Il capo della delegazione del governo che negozia con l'ELN ha chiesto il rilascio immediato di Luis Manuel Díaz. Il rapimento ha suscitato indignazione in Colombia, dove il giocatore, che fa parte della nazionale colombiana, è immensamente popolare. In centinaia hanno accompagnato Cilenis Marulanda in una marcia per chiedere il rilascio. Il Liverpool di Jürgen Klopp ha dedicato la vittoria per 3-0 di domenica in Premier League sul Nottingham Forest a Díaz, che dal momento del sequestro del padre non ha più giocato.

