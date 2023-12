Squalo la fa cadere dalla tavola e la uccide: donna muore il giorno dopo il matrimonio

Stava facendo paddle, quando uno squalo ha prima colpito la tavola su cui stava navigando facendola cadere a mare, e poi l'ha attaccata. Una donna di 44anni di Boston, negli Stati Uniti, è stata uccisa ieri (lunedì 4 dicembre) alle Bahamas il giorno dopo il suo matrimonio. La vittima sarebbe stata con un "parente maschio", secondo quanto affermato dalla polizia, e secondo alcune testate locali si sarebbe trattato proprio con il suo novello sposo, con cui stava facendo paddle al largo del resort a cinque stelle Sandals Royal Bahamian quando è stata attaccata dall'animale.

Un bagnino del resort ha portato la donna e l'uomo a riva prima di prestare i primi soccorsi, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. La sua tavola da paddle è stata fotografata mentre galleggiava nell'acqua. La vittima avrebbe riportato orribili ferite al lato destro del corpo e i tentativi di riportarla in vita con la rianimazione cardiopolmonare purtroppo non hanno avuto successo. Un'altra ospite del resort da 1.500 dollari a notte, ha detto che dalla spiaggia si sono sentite le agghiaccianti urla della donna mentre veniva aggredita.

Una sergente della Royal Bahamian Police, Desiree Ferguson, ha raccontato ai giornalisti: "Secondo le prime informazioni, la donna, insieme a un parente maschio, stava facendo paddle boarding sul retro di un resort a Western New Providence, a circa 3/4 miglia dalla costa, quando è stata morsa dallo squalo. Un bagnino in servizio che ha visto quanto stava accadendo è uscito con una barca di salvataggio, ha recuperato la vittima e il parente maschio e li ha portati in salvo. Alla vittima è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare. Tuttavia, la donna ha riportato gravi lesioni al lato destro del corpo. I servizi medici di emergenza sono intervenuti sulla scena e hanno valutato a fondo la vittima, dichiarando che non mostrava segni vitali". Le foto e i video condivisi in seguito hanno mostrato il corpo coperto della vittima che veniva riportato sulla spiaggia su una barella, prima di essere caricato su un'ambulanza.