Un sudcoreano ha mangiato la banana dell'opera di Cattelan

"Avevo fame". Così si è giustificato uno studente che ha mangiato la banana di "Comedian", la celebre installazione artistica di Maurizio Cattelan, in questi giorni esposta al Leeum Museum of Art, il museo sudcoreano di Seul. "Ho saltato la colazione ed ero affamato", si è giustificato, Noh Huyn-soo che lo scorso 28 aprile ha consumato parte dell'opera dell'artista italiano, esposta per la prima volta nel 2019. L'opera d'arte fa parte della mostra di Cattelan "We" e consiste in una banana matura attaccata con nastro adesivo a una parete del Museo.

Dopo aver mangiato il frutto, lo studente sudcoreano ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Le sua azione è stata immortalata in un video girato da un amico e poi diffuso sui social. Dopo il gesto del giovane, il personale del museo ha poi reintegrato l’installazione con una nuova banana. Non è la prima volta che una persona che visita l’installazione mangia la banana: lo aveva già fatto l’artista David Datuna alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami.

Noh ha detto ai media sudcoreani che per lui l’opera di Cattelan rappresenta la ribellione e il suo gesto può essere visto come una ribellione contro la ribellione. "Ci può essere una ribellione contro la ribellione", ha raccontato lo studente, "Danneggiare un'opera d'arte potrebbe essere considerato esso stesso un'opera d'arte, ho pensato che sarebbe stato interessante. Non era attaccata lì per essere mangiata?", è la domanda retorica del giovane sudcoreano.

Impassibile Cattelan, lo scultore e artista di performance, non ha dato segno di preoccuparsi. "Non è assolutamente un problema", ha commentato da New York. Il Leeum Museum of Art, contattato dalla BBC, non ha voluto rilasciare commenti sull'accaduto. La direzione del centro museale ha spiegato che non chiederà danni allo studente. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre giorni.