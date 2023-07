Violento temporale su Zagabria, danni ingenti

Un violento temporale estivo ha colpito per un'ora nel pomeriggio di oggi 19 luglio 2023 la capitale croata Zagabria causando danni ad abitazioni e automobili, e paralizzando la città per almeno un'ora. La tempesta, accompagnata da un fortissimo vento, ha abbattuto decine di alberi, allagato strade e causato molti danni agli edifici in particolare ai tetti. Le autorità cittadine hanno mobilitato tutte le forze disponibili dei vigili del fuoco e del pronto soccorso.

Nel video diventato virale sui social il crollo di cantieri e gru nella zona occidentale della città colpita da pioggia e venti tempestosi.