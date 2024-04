Alfa Romeo presenta la nuova Milano: "Sportività compatta"

Sportiva nell'anima, compatta nelle dimensioni e stile italiano al primo sguardo: Alfa Romeo presenta il nuovo suv Milano alla stampa internazionale proprio nel capoluogo lombardo, presso la sede storica dell'Automobil Club Milano a confermare quel sodalizio viscerale con la città in cui Alfa Romeo è nata nel 1910. Disponibile ibrida ed elettrica, Milano è ordinabile da subito nella versione di lancio "Speciale" e rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento. Prezzo di partenza: 30mila euro

Alfa Romeo Milano: quanto costa

Per giocare un ruolo da protagonista, Alfa Romeo propone la compatta "più sportiva ed emozionante da guidare dell'intera categoria", l'unica in grado di "dialogare" con coloro che hanno amato Giulietta e Mito, e attirare a sè una nuova generazione di Alfisti.

In un segmento popolato da versioni sportive derivate da modelli generalisti, Milano propone uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini connettività e dinamica di guida. Prima nel segmento ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell'asse di trazione posteriore, ed "Elettrica", in 2 varianti di potenza con 156CV e autonomia fino a 410 km, e la più sportiva Veloce con 240CV, massima espressione del Dna sportivo Alfa Romeo.