ID. XTREME, la concept car Volkswagen pensata per l'off-road

Emozionante, avventurosa e diversa, tutto in maniera estrema. La nuova concept car completamente elettrica ID. XTREME dimostra l'enorme capacità prestazionale e la straordinaria versatilità della piattaforma modulare elettrica MEB di Volkswagen.

Un motore ad alte prestazioni sull'asse posteriore e le regolazioni software dell'unità di controllo conferiscono all'ID. XTREME impressionanti capacità fuoristrada. La trazione integrale completamente elettrica sviluppa una potenza di sistema di 285 kW (387 CV). Ciò corrisponde a un aumento delle prestazioni di circa il 30% rispetto alla vettura di partenza ID.4 GTX.

"Questa concept car completamente elettrica con trazione integrale si basa sulla ID.4 GTX - ha spiegato Andreas Reckewerth, Responsabile MEB Complete Vehicle - e dimostra in modo convincente l'elevato potenziale tecnico della piattaforma modulare elettrica MEB".

"La notevole potenza elettrica e il telaio con capacità off-road sono garanzie per esperienze di guida estremamente emozionanti sia su strada che su terreni fuoristrada. Per raggiungere questo obiettivo, la ID. XTREME combina i punti di forza di un SUV moderno con lo spirito avventuroso e le capacità 4x4 di un robusto fuoristrada" ha aggiunto colui che ha guidato il team di progettazione e costruzione del prototipo nel Dipartimento di Ingegneria di Volkswagen.

Il team ha aumentato la potenza di sistema della ID. XTREME di 65 kW per un totale di 285 kW (387 CV) mediante un motore ad alte prestazioni sull'asse posteriore e regolazioni software dell'unità di controllo. Ciò equivale a un aumento di potenza di quasi il 30%. La nuova unità ad alte prestazioni nella parte posteriore eroga 205 kW. In combinazione con il motore anteriore da 80 kW, la ID. XTREME accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

Questo esemplare unico di fuoristrada completamente elettrico è dotato di un assetto da rally più alto di 30 mm da competizione, con carreggiate più larghe di 20 mm. Questo rende la ID. XTREME stabile, agile e sicura anche su terreni sconnessi. Le ruote da 18 pollici con pneumatici fuoristrada sono protette da estensioni dei passaruota stampate in 3D. Allargano le fiancate di 50 mm e contribuiscono all'aspetto da fuoristrada deciso della ID. XTREME.

Il sottoscocca è protetto da un rivestimento in alluminio particolarmente robusto e completamente chiuso. Si sviluppa dalla parte anteriore del veicolo direttamente sotto la targa e protegge anche la batteria ad alta tensione da 77 kWh al centro e la sezione posteriore. Il paraurti anteriore modificato è stato appositamente ridisegnato per integrare il robusto paracolpi.

Con la sua struttura a nido d'ape, l'accattivante portapacchi sul tetto con una capacità di carico estremamente elevata riprende una speciale caratteristica di design della famiglia ID. Volkswagen. Con l'incisione centrale "Made with passion and friends", il portapacchi racconta la storia della creazione di questa concept car. La striscia luminosa anteriore a LED sul portapacchi illumina le strade e l'ambiente circostante la ID. XTREME durante la guida in condizioni notturne. Ciò consente al conducente di orientarsi in sicurezza attraverso terreni inospitali o paesaggi innevati anche in condizioni di scarsa visibilità e di rilevare tempestivamente gli ostacoli.

ID. XTREME mostra anche il suo lato migliore su strade asfaltate con potenti fari anteriori anneriti internamente e cornici delle lenti in arancione. Il tetto apribile panoramico lascia entrare molta luce all'interno. Un'altra caratteristica speciale del modello è la verniciatura personalizzata di alta qualità.

Oltre all'arancione specifico del concept e al colore a contrasto in nero opaco, sulle superfici chiare del veicolo sono presenti molte tracce scure simili alla polvere. Con questo effetto grezzo, la ID. XTREME sottolinea il suo carattere outdoor. I badge Volkswagen illuminati al centro della striscia luminosa nella parte anteriore e posteriore sono tipici della famiglia ID. e sono stati adottati anche per questo concept.

Gli interni della ID. XTREME sono dominati dall'aspetto elegante ma robusto del rivestimento in tessuto in microfibra grigio. I sedili sportivi anteriori recano il logo ID. XTREME nella zona superiore, mentre tutte le cuciture decorative dei sedili sono nel colore arancione specifico del veicolo. Sul sedile posteriore, il posto centrale è stato rimosso a favore di un ampio sportello passante pieghevole. I gusci dei sedili incassati forniscono un supporto sicuro per gli occupanti, anche nel fuoristrada.

C'è una console centrale fissa con braccioli per il massimo comfort di viaggio nei sedili anteriori e spazio aggiuntivo per portaoggetti. Anche le bocchette dell’aria e l’inserto inferiore del volante sono di colore arancione a contrasto. Il rivestimento in tessuto viene utilizzato anche per il rivestimento del cruscotto anteriore e gli inserti delle portiere.

Il tipico pannello del cruscotto ID. ha un bordo di rivestimento nero. La schermata di avvio del display è stata appositamente disegnata nello stile ID. XTREME e mette il conducente in uno stato d'animo avventuroso non appena sale a bordo. Inoltre, c'è una ID. Light specifica per il veicolo e un inclinometro aggiuntivo. Gli sviluppatori hanno posto particolare attenzione all’acustica dell'ID. XTREME. Il suono in marcia è stato sviluppato insieme a Volkswagen Design appositamente per il concept e viene emesso all'esterno tramite un generatore di suoni nell'alloggiamento delle ruote.



La concept car ID. XTREME deve le sue origini al processo di sviluppo sostenibile Volkswagen. L’esemplare di prova dismesso della ID.4 GTX e la relativa batteria da 77 kWh celebrano la loro seconda vita nella ID. XTREME. Questo insolito approccio è reso possibile soprattutto grazie alla versatile piattaforma MEB di Volkswagen. La sua architettura consente un layout completamente nuovo perché i componenti tecnici occupano relativamente poco spazio grazie al loro design. L'interno diventa un generoso open space con un'atmosfera ariosa e molto spazio per le gambe nelle aree anteriori e posteriori.

La ID. XTREME è stata presentata al pubblico per la prima volta nel settembre 2022 in occasione del secondo International ID. Treffen di Locarno. L'evento sul Lago Maggiore in Svizzera è sulla buona strada per diventare la controparte per la mobilità elettrica del famoso Volkswagen GTI Treffen sul lago Wörthersee.