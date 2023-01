Suzuki entra nell’era dell’elettrico con il concept eVX

L'Auto Expo 2023 di nuova Delhi ha fatto da sfondo alla presentazione in anteprima mondiale di eVX, concept vehicle elettrico di Suzuki.



eVX è un concept SUV completamente elettrico, derivato dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki. La sua introduzione sul mercato è prevista per il 2025. Attualmente Suzuki ha nella sua gamma modelli di SUV come Grand Vitara, Vitara e S-CROSS. eVX combina il forte DNA 4x4 del marchio di Hamamatsu con le caratteristiche avanzate dei BEV più recenti. Il suo design è stato progettato per essere immediatamente riconoscibile come un SUV Suzuki e ha come obiettivo quello di portare avanti l'eredità 4x4 del marchio nell’era dell’elettrico, per continuare ad offrire un'esperienza di guida da vero SUV Suzuki.

Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki, ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono lieto di presentare eVX, il nostro primo EV strategico a livello globale. Per il Gruppo Suzuki, affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO. Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare".