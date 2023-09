Tesla Model 3, ecco il restyling: tutte le novità della berlina elettrica

A distanza di sei anni dall'uscita del primo modello la Tesla Model 3 si rinnova nelle sue versioni a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale.

L'auto elettrica che ha venduto oltre due milioni di unità è stata sottoposta ad un restyling che non ne ha stravolto le caratteristiche. I designer di Tesla sono intervenuti in particolar modo per aumentare l'eleganza e la comodità della Model 3, donandole un'aura ancora più "premium", sia esternamente che nell'abitacolo.

Ciò che ha reso la Tesla Model 3 particolarmente amata tra i clienti, oltre alla sua linea essenziale e raffinata, sono caratteristiche come l'autonomia, le prestazioni, la maneggevolezza e soprattutto il prezzo accessibile.

Nuova Tesla Model 3: cosa cambia

Il restyling della Tesla Model 3 ha apportato migliorie per ciò che concerne l’aerodinamica del mezzo. Il corpo dell'auto si presenta più affilato, e l'ottimizzazione delle superfici dal punto di vista aerodinamico è stata utile per ridurre la resistenza, con una ricaduta positiva in termini di autonomia.

Sono state rivisitate anche le luci: la fanaleria posteriore nella nuova versione si caratterizza per l'impiego di colori molto luminosi e il nuovo design ha integrato le luci direttamente nel portellone. Sono stati rinnovati anche i cerchi, anch'essi soggetti a miglioramenti aerodinamici. Gli pneumatici impiegati sono concepiti per offrire le migliori prestazioni in termini di rumorosità e autonomia.

Le colorazioni disponibili per la carrozzeria della nuova Model 3 al momento sono l'Ultra Rosso e il Grigio Stealth. La prima è una verniciatura ad alta cromaticità, la cui profondità dinamica è realizzata attraverso l'impiego di una vernice multistrato, mentre la versione grigio scuro metallizzato sembra pensata appositamente per esaltare la silohuette della Model 3.

Abitacolo più silenzioso, impianto audio migliorato

Come detto in precedenza, il restyling della Tesla Model 3 ha interessato anche l'abitacolo. L’architettura degli interni è avvolgente, esaltata dall'utilizzo di materiali utilizzati premium che aumentano la qualità percepita (vero alluminio e tessuti). Il guidatore ha la possibilità di personalizzare le luci che avvolgono l’intero abitacolo. Tutti i sedili sono riscaldabili, e la climatizzazione automatica integra i sedili anteriori ventilati.

L'intero abitacolo è reso ancor più silenzioso grazie all'impiego di un vetro acustico a 360° e ad altri accorgimenti come le boccole delle sospensioni, le guarnizioni e l'impiego di materiali insonorizzati ancora più efficienti. Anche l'impianto audio è stato migliorato, con l'implementazione di un nuovo sistema audio premium progettato da Tesla, che garantisce un suono di qualità professionale. Il nuovo sistema può contare su 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per i veicoli Long Range e 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore per i veicoli a trazione posteriore.

Nuova Tesla Model 3: quando arriva?

Per chi vorrà ordinare una nuova Tesla Model 3 i tempi di attesa non dovrebbero essere poi così lunghi. Stando a quando dichiarato dal costruttore, le consegne delle versioni Model 3 a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale dovrebbero incominciare verso la fine di ottobre 2023, sia in Europa che in Medio Oriente.