Tesla richiama 2 milioni di auto elettriche

"I controlli del pilota automatico sono insufficienti per prevenire un uso improprio e aumentano i rischi di incidente". A causa dei dubbi sul funzionamento dell'autopilota Tesla ha deciso di ritirare dal mercato oltre 2 milioni di veicoli. Il richiamo fa seguito a un'indagine avviata da oltre due anni da parte della National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitense che fa parte del dipartimento dei Trasporti.

Come annunciato dall'azienda, il richiamo riguarda i modelli Tesla 3, S, X e Y prodotti tra il 2020 e il 2023, per un totale di 2.031.220 vetture. Il sistema di autopilota va perfezionato e al momento non sono disponibili controlli sufficienti per prevenire l’uso improprio da parte del conducente, che potrebbe poi tradursi in un potenziale incidente. In parole povere, in determinate circostanze la funzione di guida assistita dei veicoli potrebbe "prestarsi" a un utilizzo in situazioni pericolose, aumentando così il rischio di collisioni. L'azienda offrirà ai proprietari dei modelli interessati un aggiornamento software gratuito.

Nel 2021, ricorda il Wall Street Journal, la Nhtsa aveva aperto un’indagine sul sistema autopilot dopo una serie di incidenti: la casa fondata da Elon Musk ha tuttavia difeso apertamente la sua tecnologia. Tesla è stata tra le prime nel settore automobilistico a implementare su larga scala le sue funzionalità di assistenza alla guida, offrendole su veicoli costruiti già alla fine del 2014.​

Continua a leggere su Today.it...