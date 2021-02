Il Gruppo Renault e Faurecia collaborano sui sistemi di stoccaggio di idrogeno

A partire da fine 2021, Faurecia fornirà al Gruppo Renault i sistemi di stoccaggio di idrogeno per una prima flotta di veicoli commerciali leggeri. Questi sistemi saranno sviluppati e prodotti nel suo centro di competenza mondiale con sede a Bavans, in Francia. In funzione dei volumi, l’aumento della produzione sarà estesa ad un nuovo stabilimento dedicato ai sistemi di stoccaggio di idrogeno che Faurecia progetta di costruire ad Allenjoie, in Francia.

"Questa partnership fornisce un’importante illustrazione della nostra visione comune sull’espansione dell’utilizzo dell’idrogeno come pietra miliare della transizione energetica e della mobilità a emissioni zero - ha dichiarato Mathias Miedreich, Vicepresidente Esecutivo di Faurecia Clean Mobility -. La tecnologia a idrogeno per i veicoli elettrici è destinata ad assumere un ruolo importante nel mix delle motorizzazioni entro il 2030 e, a tal proposito, Faurecia dedica ingenti risorse per accelerare il suo sviluppo.

"Questa collaborazione sui serbatoi a idrogeno rientra nella nostra strategia che si prefigge lo scopo di offrire una soluzione a idrogeno pronta per essere commercializzata sul mercato dei veicoli commerciali leggeri e per raggiungere una quota di oltre il 30% su questo mercato in forte crescita in Europa. Va nel senso dell’ambizione che condividiamo con il nostro partner Plug Power di costruire un’offerta unica per tutta la catena del valore delle celle a combustibile e dell’idrogeno verde, nonché nuove attività creatrici di valore in Francia" ha aggiunto Gilles le Borgne, Direttore dell’Ingegneria del Gruppo Renault.