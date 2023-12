Centoventiseimila euro lordi per lasciare il posto di lavoro: e questa volta tocca agli impiegati. Nei mesi scorsi una mail delle risorse umane ha spiegato ai dipendenti che possono 'Costruire il loro futuro' lontano dall'azienda aderendo al programma che dà loro una buona uscita, l'incentivo in base all'età, tre mensilità aggiuntive e l'indennità di mancato preavviso. Inoltre le risorse umane rassicurano che chi non ha un nuovo lavoro potrà contare anche sulla Naspi, ovvero su due anni di disoccupazione.

Una comunicazione che da una parte è stata accolta con favore da chi ha deciso di approfittare dell'opportunità, ma che solleva i soliti dubbi sull'interesse che il gruppo Stellantis ha per Torino e il nostro Paese. "Ho 46 anni, se volessi andare via da Stellantis mi darebbero 110.000 euro, più il trattamento di fine rapporto e due anni di Naspi nel caso non avessi un altro lavoro". L'offerta allettante è stata messa sul tavolo a tutti gli impiegati del gruppo il 27 ottobre 2023 scorso.

Costruisci il tuo futuro: la buona uscita di Stellantis

"Il nome del programma è 'Costruisci il tuo futuro'. Sembra quasi una presa in giro", ci dice Giovanni Mannori, responsabile della Fiom di Mirafiori, "Costruisci il tuo futuro, sì lontano da Mirafiori... È un messaggio sconfortante e triste perché investono tantissimi soldi per spegnere le attività nel nostro Paese". È lo stesso Mannori che ci aiuta a fare i conti dell'investimento.

Si deve fare una stima prendendo in considerazione due periodi: il primo riguarda 8.000 persone circa alle quali negli ultimi anni sono stati proposti in media 60.000 euro di buona uscita; mentre il secondo riguarda quest'ultimo programma che prevede una media di 120.000 euro per duemila lavoratori, ma le trattative sono individuali e in alcuni casi si sarebbero raggiunti anche accordi da 190.000 euro. "Un investimento enorme per svuotare gli uffici; senza precedenti, almeno negli ultimi vent'anni in FIAT", aggiunge Mannori.

Tutto legittimo e da quel che si sa il programma starebbe anche riscontrando consenso tra i lavoratori, ma si tratta di un altro tassello da mettere sul tavolo per comporre il puzzle sul futuro di Stellantis a Torino e in Italia. "L'analisi dei dati è impietosa e qualsiasi commento risulta superfluo vista la tragicità dei numeri", spiega Mannori, "L'azienda ha già fatto le sue scelte e non ci vuole un fine analista per comprenderlo. Per la prima volta si taglia sugli impiegati e non si dà una prospettiva futuribile che garantisca il mantenimento delle attività nel nostro Paese".