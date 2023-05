Anief-Udir: "Migliorare reclutamento personale scuola"

Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Da settembre più precari e meno continuità didattica, oggi Anief e Udir chiedono in audizione alla Camera di migliorare il reclutamento agendo su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale.

Oggi, alle 17, infatti, il sindacato Anief presenterà alle Commissioni riunite I e XI della Camera le proposte di modifica della parte del reclutamento e gestione del personale scolastico e dirigenziale nel Decreto Legge PA-Pnrr 44/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 aprile. Gli emendamenti proposti riguardano l?organico del personale da potenziare per adeguarlo alle esigenze, anche per gestire i tanti progetti del Pnrr, un potenziamento degli organici di tutti i lavoratori della scuola, nuove modalità di spostamento del personale senza le attuali restrizioni.

?Faremo presente ai parlamentari impegnati nel miglioramento del decreto pa -spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief- che servono degli interventi legislativi risolutivi e non più temporanei: gli emendamenti Anief al decreto Pa sono stati studiati dal nostro ufficio studi per dare delle risposte reali alla continuità didattica e al precariato crescente nelle nostre scuole: chiederemo di attuare una serie di interventi immediati, in particolare per le immissioni in ruolo e le supplenze che altrimenti continueranno a realizzarsi con estrema difficoltà, anche per una gestione migliore delle graduatorie di docenti e Ata precari e per la mobilità di tutto il personale scolastico senza più gli attuali vincoli che sopprimono il diritto alla famiglia?.