Fiere: tra business e innovazione 4 mesi a pieno ritmo per il calendario di Ieg

Rimini, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) - Da pochissimo conclusasi con pieno successo mondiale l?edizione settembrina di Vicenzaoro September (in concomitanza con VO Vintage), già si prospettano quattro mesi ad alta intensità di business per le fiere di Ieg-Italian Exhibition Group. Il ruolo di community catalyst della Spa si eserciterà anche attraverso le diverse manifestazioni pronte a far rotta sui quartieri e le location del Gruppo grazie a un fitto calendario di appuntamenti di respiro internazionale. Gli appuntamenti firmati Ieg ripartiranno da Roma (22-25 settembre) all?insegna del tempo libero con la stagione di Abilmente, il Salone delle Iidee creative in programma nella fiera della città eterna. Stagione che, dopo la capitale, offrirà al popolo degli amanti del 'Do It Yourself' giornate all?insegna dell?innovazione e del divertimento in fiera a Vicenza (13-16 ottobre), al Lingotto a Torino (prima edizione, dal 20-23 ottobre) e a Milano (3-6 novembre). Passioni e collezioni saranno invece in mostra a Vicenza l?1 e il 2 ottobre con La Fiera del Fumetto.

Su Rimini, il mese di settembre (dal 27 al 30) si concluderà con l?importante ritorno di Tecna, il Salone delle tecnologie e delle forniture per le superfici organizzato in partnership con Acimac, nuovamente in scena con il meglio dell?innovazione estetica e di processo internazionale per il settore.

Sempre a Rimini, dal 12 al 14 ottobre, il trittico delle manifestazioni B2B di Ieg dedicate al turismo: Ttg Travel Experience, Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outdoor Style apriranno le porte del quartiere riminese contemporaneamente alla decima edizione di Ibe Internmobility & Bus Expo, e a Superfaces, la manifestazione dedicata ai materiali innovativi per le superfici. Nelle stesse giornate la preview di una nuova manifestazione di Ieg dedicata al contract.

Ottobre a passi spediti anche sul fronte internazionale per Ieg, con una stagione di appuntamenti che declineranno su aree strategiche del mondo l?expertise del Gruppo nello sport e nel fitness. Si inizierà da Dubai, con le nuove edizioni di Dubai Muscle Show, Dubai Muscle Classic (28-30 ottobre) e Uae Exercise Professionals Summit (29-30 ottobre) al Dubai World Trade Center, organizzate dalla controllata di Ieg, Hbg Events. Dal 17 al 20 novembre, invece, rotta sul Brasile e San Paolo per Brasil Trading Fitness Fair.

Tornando ai confini nazionali, il mese di novembre si aprirà a Vicenza con Cosmofood (6-9 novembre), l?expo dedicato agli operatori della filiera out of home del Triveneto. Successivamente, per il ciclo di appuntamenti dedicati alle passioni sportive, sul quartiere di Vicenza la nuova edizione di Pescare Show (18-20 novembre), dedicata alla pesca sportiva e alla nautica da diporto, poi Quattro Zampe in Fiera dal 26 al 27 novembre, e Mondomotori (3-4 dicembre). Nel mezzo, spazio alla seconda edizione di Biae-Borsa internazionale dell?arredo e dell?edilizia (29-30 novembre). Nell?ambito delle manifestazioni del tempo libero, Ieg ha invece deciso, coerentemente ai valori ambientali e alla mission della Spa, di non riproporre Hit Show, la fiera della caccia.

A Rimini, a novembre dall?8 all?11, troviamo il colosso Ecomondo, la manifestazione B2B di riferimento internazionale dedicata alle aziende della green e circular economy, al traguardo del venticinquennale, insieme a Key Energy, il salone che mette al centro l?innovazione nelle rinnovabili. Business, globalità, tutela del Pianeta, tematiche economiche di straordinaria attualità, start up ed eventi (come gli Stati Generali della Green Economy, quest?anno la loro X edizione) con una partecipazione di scienziati, istituzioni, economisti e media saranno al centro di una formidabile quattro giorni che chiuderà l?autunno degli appuntamenti riminesi firmati Ieg. Infine, il 2 dicembre, ad Arezzo Fiere e Congressi si terrà la seconda edizione del Summit del gioiello italiano, in collaborazione con il Comune di Arezzo e le associazioni di categoria del comparto orafo-gioielliero.