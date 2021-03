Formazione: algoWatt e Umana, al via 2 nuovi corsi per occupazione progetto academy

Milano, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - AlgoWatt spa, greentech solutions company quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana, e Umana, agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero del Lavoro e iscritta all'apposito albo informatico, comunicano di aver attivato due nuovi corsi finalizzati all'occupazione nell'ambito del progetto 'algoWatt academy', la scuola aziendale per la formazione e la preparazione professionale aziendale.

Si tratta, in particolare, di due percorsi formativi con relativo piano di inserimento relativi a tematiche di grande attualità afferenti al settore digitale e informatico. Il primo corso è stato imperniato sulla progettazione software e interfaccia uomo-macchina (hmi) di sistemi di automazione (scada), utilizzati trasversalmente nei settori della generazione di energia rinnovabile, del building management, dell'efficienza energetica e dell'industria 4.0. Il secondo corso, invece, riguarda l'acquisizione di conoscenze tecniche per lo sviluppo delle più innovative piattaforme a microservizi, utilizzando componenti software selezionati e strategici per l'azienda.

"In coerenza - afferma il direttore generale di algoWatt, Massimo Mannori - con l'obiettivo di selezionare nuovi profili professionali altamente qualificati e di valorizzare giovani talenti, abbiamo progettato con il partner Umana un piano di inserimento di specialisti attraverso dei modelli di academy strutturate ad hoc Il processo organizzativo per la formazione, ha coinvolto sia manager e tecnici dell'azienda sia professionisti esterni come docenti e ha già portato a termine alcune sessioni finalizzate all'assunzione di programmatori Java e .net ed esperti di supervisory control and data acquisition".

"I nuovi corsi - ricorda - sono stati attivati nella sede di Genova, dove si trova il nostro headquarter operativo. L'esperienza di Umana per questo tipo di progetti rappresenta un valore aggiunto in termini di efficacia del processo formativo e di selezione del nuovo personale che sarà coinvolto in progetti tecnologici innovativi e fortemente richiesti dal mercato".

L'obiettivo dell'academy di algoWatt è quello di mettere a contatto gli allievi con la realtà aziendale, contribuendo a far crescere le nuove professionalità nel contesto lavorativo, anche per trasferire ai futuri collaboratori l'orientamento alla proattività, al problem solving e alla soddisfazione del cliente.

Il percorso di formazione è di tipo elevato, per far acquisire agli aspiranti dipendenti un modus operandi tipico di aziende di fascia alta dato che i clienti di algoWatt sono di livello enterprise e di primario standing.