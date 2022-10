Innovazione: a Smau di scena gli Startup Safari

Milano, 11 ott. (Labitalia) - Arrivano a Smau gli Startup Safari, tour personalizzati alla scoperta delle startup più vicine ai propri bisogni di innovazione tra le 120 presenti al MiCo Lab di FieraMilanoCity oggi e domani. Con gli Startup Safari, innovation manager, decision makers e imprenditori potranno incontrare startup attive in diversi settori: dalla sostenibilità ambientale - tra i temi centrali di questa edizione di Smau - alle nuove forme di agricoltura innovativa, dall?alimentare fino al benessere psicologico e a nuove concezioni di welfare aziendale e di contrasto alla criminalità nei centri urbani. L?obiettivo degli Startup Safari è favorire l?avvio di nuove sinergie tra corporate e startup che siano da stimolo allo sviluppo delle economie emergenti dal food alle smart communities, dalla salute all?energy fino all?industria.

Ed ecco che tra gli stand si potrà incontrare, ad esempio, la bolognese Builti (www.smau.it/milano/partners/builti), specializzata in valutazione speditiva della vulnerabilità sismica di immobili e infrastrutture, che ha di recente chiuso un progetto con uno dei più grossi player italiani dell?energia per il monitoraggio delle dighe delle sue centrali idroelettriche; la lisbonese, ma di origini italiane, Net Zero Insights (www.smau.it/milano/partners/net-zero-insights), che accompagna, invece, il processo di transizione ecologica delle imprese attraverso l?analisi di un database di dati accessibili continuamente aggiornato e volto ad intercettare input di innovazione tecnologica per i cambiamenti climatici; la barese Prototipia (www.smau.it/milano/partners/prototipia-srl), che ha ideato un sistema di miscelazione automatizzata per la preparazione di cocktail di qualità professionale.

Sempre a Bologna, Cubbit (www.smau.it/milano/partners/cubbit-srl), prima rete privata di servizi di cloud distribuito in Europa, che abilita infrastrutture digitali già esistenti con l?obiettivo di ridurre al minimo l?impatto ambientale dei data center sul pianeta; da Civitanova Marche Maenne (www.smau.it/milano/partners/maenne-s-r-l), ideatrice di una chaise longue dotata di una tecnologia innovativa di stimolazione multisensoriale per la ricerca di un nuovo tipo di benessere psicofisico; da Camerano Meet My Company (www.smau.it/milano/partners/meet-my-company), piattaforma online completa per videoconferenze che incontra le nascenti esigenze delle aziende come l?integrazione dei pagamenti elettronici; da Mestre Cheers (www.smau.it/milano/partners/cheers-srl-circular-economy-for-energetic-recycling-solutions), che ha ideato delle celle fotovoltaiche dagli scarti di vinificazione per la produzione di energia elettrica sostenibile.

A Bolzano Bluetentacles (https://www.smau.it/milano/partners/bluetentacles) ha sviluppato un sistema di irrigazione di precisione che combina i dati provenienti da centraline meteo, sensori a terra e satelliti per attivare l'irrigazione solo quando serve consentendo un notevole risparmio di acqua e di energia.

In ambito medicale, vi sarà la startup della provincia di Cosenza Senseledge (www.smau.it/milano/partners/senseledge) a presentare le proprie soluzioni di Artificial Intelligence in ambito sanitario. La startup innovativa, infatti, si propone di migliorare la salute e la vita delle persone aumentando l?efficacia dei processi di diagnosi e cura dei pazienti con l?Ai, combinando dati e previsioni in tempo reale.

Promette di rivoluzionare il settore dell?identificazione biometrica Vibre (www.smau.it/milano/partners/vibre-srl). La startup di Cesena ha, infatti, sviluppato un sistema di autenticazione biometrica basato su segnali cerebrali, andando a superare i limiti delle attuali tecnologie legate alle impronte digitali o altri sistemi di riconoscimento. Si propone di prevedere il rischio di degrado e criminalità la startup milanese Mine Crime (www.smau.it/milano/partners/mine-crime), che ha elaborato un software-as-a-service (SaaS) che, attraverso una tecnologia proprietaria, è in grado di accedere ai big-data online ed estrapolare dati e informazioni geo-localizzate, riconducibili ad episodi di degrado urbano e criminalità e trasformare i dati raccolti in modelli di rischio urbano.