Innovazione: al via Academy Umana-Ennova Research per full stack developer

Venezia, 7 set. (Labitalia) - Parte a Marghera, Venezia, la Digital specialist academy di Umana-Ennova Research, un percorso di formazione per giovani 'full-stack developer' inclusi gli ambiti più innovativi del mobile e intelligenza artificiale, una tra le figure più ricercate dalle aziende del settore sul mercato. Professionalità completa quella del Full-Stack Developer, in grado di comprendere ed analizzare tecnologie specifiche e campi applicativi complessi, ad ogni livello, capace di progettare, sviluppare, testare e distribuire un prodotto, come ad esempio una web application o un portale aziendale, un blog o un software interno, gestendone sia la parte front-end che quella back-end.

Strutturata ad hoc, l’Academy metterà a disposizione un percorso formativo basato su un mix di concetti di natura tecnica e casi-studio di problematiche reali, in modo da consentire agli allievi un rapido apprendimento in funzione delle necessità delle aziende. Il percorso del 'Full-stack developer' richiesto dalle aziende, infatti, parte da una base consistente di nozioni per poi completarsi, successivamente, attraverso competenze tecnico-pratiche da acquisire sul campo. Con lo scopo di modellare queste figure così specifiche, Umana e Ennova Research hanno strutturato il percorso dell’Academy in 240 ore complessive di formazione, con un focus sulle soft skills, sulle più innovative tecnologie it e sull’intelligenza artificiale (ai).

L’Academy partirà il 5 ottobre presso la sede di Umana Forma del Gruppo Umana, a Marghera-Venezia. Rivolto a giovani talenti laureati e diplomati in area stem, coinvolgerà i partecipanti in attività specialistiche dedicate allo sviluppo software. Si richiedono pertanto un curriculum studiorum di tipo tecnico oppure una cultura equivalente determinata da una passione personale. Oltre a persone diplomate, sono preferiti percorsi universitari in Informatica, Statistica, Matematica, Fisica, Chimica/Fisica, Ingegneria (meccatronica, informatica, biomedicale, elettronica e gestionale) e/o facoltà con delle connotazioni attinenti allo sviluppo software.