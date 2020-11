Innovazione: Umana, 64K stunning running la sfida lanciata agli aspiranti sviluppatori

Realizzata in collaborazione con Digitalmeet, il più grande festival diffuso dedicato alle tecnologie in Italia

Venezia, 23 nov. (Labitalia) - Entra nel vivo '64K stunning running' la sfida lanciata agli aspiranti sviluppatori ed è promossa e realizzata da Umana in collaborazione con Digitalmeet, il più grande festival diffuso dedicato alle tecnologie in Italia. Un vero e proprio challenge rivolto al mondo dei giovani developer: la 64K stunning running è una gara a squadre fra studenti che prevede di misurarsi con l'affascinante programmazione del Commodore 64 (C64), usato probabilmente dai loro papà, con uno spazio di memoria limitato e senza le potenti ed eleganti istruzioni degli attuali linguaggi come Python, Java, C. Ai partecipanti servirà un livello altissimo di propensione al problem solving, elasticità di pensiero, bravura da vendere e, soprattutto, tanta pazienza.

La competizione a squadre, individuate fra gli studenti di alcuni istituti superiori del Veneto, si svolge interamente online, attraverso degli incontri su Google Meet. Ai ragazzi, Umana e Digitalmeet hanno consegnato solo il manuale del Commodore 64 e fissato la deadline per la conclusione dei lavori. I programmatori sono in gara dal 19 novembre e arriveranno al traguardo il 27 novembre, con la premiazione del team vincitore.

Una giuria, composta da un responsabile dell’area specialistica ict di Umana, un rappresentante di Digitalmeet e un esperto di programmazione di C64, decreterà la squadra vincitrice, esponendo le motivazioni della scelta attraverso un incontro online.