Lavoro: QuoJobis, recruiting Day on line per settore IT nel Lazio

Roma, 14 ott. (Labitalia) - La pandemia non ferma la domanda di lavoro, soprattutto in settori come l'IT. In questo periodo di emergenza gli incontri in presenza sono sempre più difficili e poco auspicabili, tuttavia l’esigenza di ricerca del personale, soprattutto in certi settori come l’Information Technology, si fa pressante. E dunque, per ovviare al problema QuoJobis, Agenzia per il lavoro, lancia il suo primo Recruiting Day Online per la ricerca di molteplici figure professionali per il settore IT&Digital sul territorio del Lazio, più precisamente a Frosinone.

Il Recruiting Day avrà luogo il 21 ottobre e i profili che si stanno ricercando sono: Programmatori PLC/HMI; Progettista elettronico junior; Programmatore; Junior Software Developer. "Le risorse si occuperanno di programmazione per sviluppo e messa in servizio PLC, HMI e Scada per macchinari ed impianti automatici", spiegano dall'Agenzia per il Lavoro.

I requisiti sono: conoscenza dei linguaggi C, C++ e programmazione con interfaccia Visualstudio, conoscenze dei protocolli di integrazione PC con PLC (es. reti RS232, RS485, Ethernet IP, Modbus), conoscenza della lingua inglese; disponibilità a brevi trasferte anche all’estero. Per partecipare e prenotare il proprio incontro è sufficiente collegarsi al link: https://www.quojobis.it/case-studies/recruiting-day-online-roma/