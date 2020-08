Turismo: il 10 agosto giornata mondiale Lgbt+ 2020

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Si apre il prossimo 10 agosto, la giornata mondiale del turismo Lgbt+ 2020, promossa dalla Camera di commercio Lgbt+ Argentina (Ccglar) e per l’Italia da Gay friendly Italy, travel metasearch prodotto da Gay.it. L’obiettivo è dare uno sguardo alle nuove tendenze di mercato ma anche di sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza socio culturale del turismo Lgbt+ e del suo potenziale impatto sul mercato dell’occupazione giovanile e non solo". E' quanto si legge in una nota Gay friendly Italy. "La Camera di commercio Lgbt+ Argentina insieme a Gay friendly Italy - spiega - promuovono il turismo inclusivo, responsabile, sostenibile, sicuro e accessibile, invitando tutti in Italia a prendere parte a questa celebrazione, insieme ad altri paesi e destinazioni che nel mondo rispettano e promuovono la diversità e l'inclusione Lgbt+ per i propri abitanti e per i propri viaggiatori".

Il tema di quest’anno è "'Solidarietà oggi, per viaggiare sicuri domani' che si aggancia alla risposta data dall’Organizzazione mondiale del turismo alla crisi socio economica attuale, mettendo in evidenza quelli che sono i valori temporanei dell’industria turistica. Il 10 agosto deve rappresentare un’opportunità per ciascun paese che accoglie liberamente i viaggiatori Lgbt+, in un mondo che ancora oggi discrimina fortemente l’orientamento sessuale, di intraprendere azioni ed eventi che possano far prendere coscienza dell’importanza di rendere il turismo Lgbt+ sempre più accessibile e inclusivo a tutti". "Il 10 agosto - ricorda Gay friendly Italy - è anche la giornata per celebrare e ricordare tutti coloro che in passato hanno reso più sicure le esperienze di viaggio della comunità Lgbt+. Un gesto di riconoscenza e gratitudine per coloro che hanno reso la diversità un valore speciale da amare e rispettare nel tempo".

In particolare, si ricorda "'The Address book' pubblicato nel 1965, l’equivalente per la comunità Lgbt+ 'The green book' che guidava i viaggiatori afro-discendenti attraverso il sud segregato degli Stati Uniti d’America". Ed infine, "Bob Damron uno dei pionieri del turismo Lgbt+, che ha guidato negli anni attraverso le sue edizioni centinaia e migliaia di persone Lgbt+ come un ponte, unendo la comunità attraverso esperienze sicure che hanno permesso l'espansione del mercato e della comunità stessa verso destinazioni in cui l'inclusività e la diversità sono valori universali e aggiunti per la società".