Vino: la Milano Wine Week torna dall’8 al 16 ottobre

Milano, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - La Milano Wine Week annuncia le date della nuova edizione e si prepara a trasformare il capoluogo meneghino in un hub enologico. Dall?8 al 16 ottobre wine lover, appassionati, opinion leader e operatori del settore provenienti da tutto il mondo si daranno appuntamento in città per vivere un?esperienza a 360 gradi dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane, coinvolgendo tutti i più noti quartieri cittadini. Nel cuore di tutto questo, le tre sedi di Milano Wine Week - il Babila Building, Palazzo Bovara e la new entry 2022 di Palazzo Serbelloni - costituiranno il più frequentato e prestigioso asse della manifestazione, con attività per professionisti e consumer in programma negli headquarters, nelle vie attigue e negli esercizi di somministrazione e commerciali. Un vero e proprio défilé per appassionati, professionisti e key player internazionali dove scoprire le grandi etichette e le cantine emergenti, attraverso attività ed esperienze pensate per aprire le porte della città alle aziende vinicole di tutta Italia, grazie a modalità di partecipazione scalari, occasioni di business efficaci e all?accesso alla più iconica vetrina del lifestyle made in Italy.

?Milano Wine Week - dichiara Federico Gordini, presidente di Mww Group, l?organizzazione che realizza la Milano Wine Week e altri format di successo dedicati alla valorizzazione del settore agro-alimentare italiano - arriva alla sua quinta edizione e come ogni anno: l?obiettivo del nostro gruppo di lavoro è quello di costruire una manifestazione che sappia adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e degli scenari internazionali. Quest?anno, più che mai, la nostra offerta permetterà ad aziende e Consorzi di tutte le dimensioni di poter essere presenti all?evento con iniziative diverse pensate per raggiungere sia il mondo degli operatori italiani che i più importanti mercati di export attraverso il nostro sistema di Masterclass internazionali".

"Oltre al lato trade della manifestazione, che quest?anno sarà rafforzato anche per quanto riguarda le attività milanesi grazie al primo Incoming di operatori esteri realizzato con il contributo di Ice-Maeci, dopo anni di pausa forzata degli eventi ad alto coinvolgimento di pubblico, Milano Wine Week torna a proporre il più innovativo hub di attività dedicate al consumatore, coinvolgendo un numero sempre più ampio di location dove si terranno iniziative che diventeranno una piattaforma di grande efficacia per la comunicazione e l?interazione tra il mondo del vino e il pubblico?, aggiunge.

Dopo due anni di difficoltà nell?organizzazione di iniziative in presenza, l?evento non fieristico dedicato al vino punta, dunque, a riappropriarsi della connotazione di grande manifestazione esperienziale, non solo grazie a un calendario fitto di eventi e iniziative, ma anche grazie a un sistema facilmente fruibile con il supporto dell?App Mww, che renderà sempre più accessibile e intuitiva la navigazione del palinsesto e la scoperta delle attività, dei prodotti e dei protagonisti degli eventi: tantissimi quelli sparsi in tutta la città, che animeranno le vie, i quartieri e numerose location con attivazioni ad hoc pensate per raccontare il mondo del vino al grande pubblico attraverso una moltitudine di linguaggi.

In parallelo, in un momento così particolare per il settore enologico - caratterizzato da ottime performance, ma anche da importanti rincari dovuti principalmente alla difficoltà di reperimento delle materie prime - la Milano Wine Week si pone l?obiettivo di creare opportunità di business efficaci, rafforzate da un importante progetto di incoming sviluppato grazie al supporto di Ice-Maeci, che porterà a Milano una grande delegazione di buyer e stampa internazionali, da nuove strutture messe a disposizione al fine di agevolare il contatto con i key player del settore e da un ricco palinsesto internazionale che coinvolgerà gli operatori dei più importanti mercati vinicoli mondiali (Canada - Usa - Uk - Cina - Giappone - Cina) tra cui si segnala una significativa novità: l?introduzione di Houston fra le sedi Usa coinvolte, che si aggiunge a New York e Chicago per garantire la copertura di tutti i principali target statunitensi dell?export.

Tra le novità di questa quinta edizione, la nuova prestigiosa location di Palazzo Serbelloni, in corso Venezia 16, che sarà teatro della conferenza stampa di apertura della manifestazione nonché di importanti incontri quali i Forum della Milano Wine Week, consueto appuntamento di approfondimento e formazione che indagherà temi di grande rilevanza - dal ruolo delle nuove generazioni di produttori e consumatori all?internazionalizzazione del vino italiano, passando per l?innovazione di settore e i migliori case studies delle eccellenze vinicole - con un format rinnovato, più dinamico e coinvolgente, che metterà in dialogo i protagonisti del settore, nazionali e internazionali.

Nella rinnovata location del Babila Building nascerà l?Enoteca Mww. Qui troveranno spazio banchi d?assaggio e postazioni con sommelier specializzati dove i visitatori potranno degustare un?ampia gamma di referenze e interagire personalmente con i produttori che presidieranno i Tavoli dei vignaioli e i Walk Around Tasting. Con una entrance fee minima, tutte le aziende e i produttori vitivinicoli potranno ottenere il loro spazio dedicato all?interno dell?innovativo wine shop e avranno così l?occasione di raccontare i propri prodotti al grande pubblico. Il Babila Building sarà, inoltre, il punto di partenza dei Walk Around Tasting e dei Wine Tour alla scoperta della ricchezza dei territori del vino a due ore massimo di distanza dal capoluogo lombardo.

Quartier generale della manifestazione per il pubblico trade sarà, ancora una volta, Palazzo Bovara, in corso Venezia 51, che per nove giorni si trasformerà in un centro mondiale di promozione vinicola. Con tre sale degustazione connesse con 11 location in 7 Paesi chiave per l?export del vino, gli spazi di Palazzo Bovara ospiteranno, in contemporanea con l?Italia, le masterclass dedicate agli operatori internazionali.

Ritorneranno anche nel 2022 i Mww Awards, giunti alla seconda edizione. In una serata di gala, una giuria composta da esperti assegnerà il 'Premio Carta Vini' alle migliori selezioni vinicole del settore della ristorazione e il 'Premio Wine Retail' a quelle dei rivenditori al dettaglio. La domanda di iscrizione è gratuita e deve essere inoltrata entro e non oltre il 1° settembre 2022 (per informazioni: info@milanowineweek.it). Infine, per tutti gli appassionati e wine lover, la Milano Wine Week manterrà la sua caratteristica impostazione di evento diffuso. Ai già celebri Wine Districts, riformati con attività curate da Mww che permetteranno di unire le peculiarità di ogni quartiere con le esperienze legate al mondo del vino, si affiancheranno le cosiddette Wine Streets, con location dedicate a consumatori e professionisti, oltre a installazioni, esperienze e iniziative in tutta la città.