Risultati elezioni oggi, i ballottaggi in diretta: tutti i dati su exit poll e proiezioni

Elezioni comunali: a partire dalle 15 la diretta con i risultati dei ballottaggi nelle principali città italiane. Partiremo come sempre con gli exit poll per poi concentrarci sulle proiezioni (cioè i dati reali) in arrivo dai seggi che daranno via via un quadro sempre più preciso della situazione. Sono 65 i comuni al voto. Fra questi ci sono i capoluoghi di provincia Roma, Torino, Savona, Varese e Trieste, insieme a Benevento, Caserta, Latina, Cosenza e Isernia. Ieri, nella prima giornata di voto per i ballottaggi, l'affluenza alle urne alle 23 è stata piuttosto bassa: il 33,3% contro il 39,9 delle elezioni precedenti.

Elezioni a Roma: gli exit poll

Stando ai primi exit poll a Roma il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri è nettamente in vantaggio

Instant poll Quorum-Youtrend per Skytg24

Gualtieri 58-62%

Michetti 38-42%

Exit poll Opinio per la Rai.

Gualtieri 59-63%

Michetti 37-41%

Elezioni a Roma e Torino: exit poll e proiezioni, i primi risultati

I primi exit poll arriveranno alle 15. Se lo scarto dovesse rivelarsi ampio già dopo i primi sondaggi condotti fuori dai seggi si potrà avere un quadro abbastanza chiaro della situazione. A sgombrare il campo dai dubbi arriveranno poi i primi risultati reali dai seggi. La diretta partirà solo ad urne chiuse.

Elezioni comunali: è il giorno dei ballottaggi

A Roma la partita è più che mai aperta tra il candidato di centrodestra Enrico Michetti e l’ex ministro Roberto Gualtieri appoggiato dalle liste di centrosinistra (ma non dai 5 Stelle). Due settimane fa Michetti conquistò 334.548 voti pari al 30,14% dei consensi, con lo sfidante fermo al 27,03%. A Gualtieri sono però arrivati gli endsorment, a titolo personale, di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, che potrebbero spostare gli equilibri della contesa.

A Torino la sfida sarà invece tra Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, e Paolo Damilano, sostenuto dal centrodestra. E la partita è apertissima.

A Trieste due settimane fa era finita con il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra) avanti con il 46,9% mentre il candidato del centrosinistra Francesco Russo con il 31,6% di preferenze. A Benevento il sindaco uscente Clemente Mastella è forte del 49,37% dei consensi ottenuti al primo turno. Al ballottaggio dovrà vedersela con il candidato di centrosinistra Luigi Diego Perifano (32,41% al primo turno).

A Caserta la sfida è tra il candidato del centrosinistra Carlo Marino, sindaco uscente, e Gianpiero Zinzi, sostenuto dal centrodestra. Al primo turno avevano ottenuto rispettivamente il 35,3% e il 30,1% dei voti.

Inutile dire però che gli occhi degli osservatori sono concentrati principalmente su Roma e Torino. Un trionfo di Michetti nella Capitale potrebbe consolidare l’ascesa di Fratelli d’Italia, mentre una sconfitta potrebbe costituire la prima vera battuta d’arresto per Giorgia Meloni.