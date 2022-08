Il sondaggio: chi vince e chi perde le elezioni del 25 settembre

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, in vista delle elezioni del 25 settembre? I sondaggi dell'istituto di ricerca Tecnè eseguiti questa settimana confermano il trend del voto: secondo la rilevazione, il centrodestra è saldamente in testa arrivando a sfiorare il 50% delle preferenze. Il dato politico di questa settimana è la diminuzione degli indecisi. Negli ultimi sette giorni, infatti, lo 0,8% dei partecipanti al sondaggio "ex indecisi" ha scelto una coalizione da votare.

Nel dettaglio, l'istituto di ricerca Tecné ha diffuso nelle scorse ore il terzo rapporto sul possibile risultato elettorale, analizzando le intenzioni di voto degli italiani, sia per quanto riguarda la quota proporzionale sia per i collegi uninominali, e l'andamento dei principali partiti. Va ricordato che il sistema elettorale in vigore, il "Rosatellum", prevede l'assegnazione dei seggi attraverso un mix di maggioritario e proporzionale. Due terzi di Camera e Senato sono assegnati con un sistema proporzionale attraverso un meccanismo di listini "bloccati", il restante terzo sono seggi uninominali: vince il candidato che ottiene un voto in più.

Tra i partiti si segnala Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa col 24,3% (+0,1%), seguito dal Pd col 23,5%. Il partito di Enrico Letta deve però scontare un calo rispetto all'ultima rilevazione: -0,3%. Anche la Lega perde uno 0,1% e si attesta al 12,9%. Matteo Salvini è tallonato da Forza Italia che è stabile all'11,4%. Sul fronte del centrosinistra, gli alleati del Pd di Verdi-Sinistra italiana sono dati al 3,7%, mentre +Europa è poco sotto la soglia di sbarramento (2,8%).

Questa settimana è inoltre partita la rilevazione Tecnè per l'alleanza tra Azione e Italia Viva (prima erano controllate separatamente). La coalizione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per ora raccoglie il 4,8% dei consensi.





Migliora la situazione del Movimento 5 stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte è dato infatti al 10,2%, con un incremento dello 0,4% rispetto a una settimana fa. È il partito che guadagna più consensi. Tra le forze minori si segnala Italexit di Gianluigi Paragone che sfiora lo sbarramento, piazzandosi al 2,7%.