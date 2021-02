Vigile del fuoco assiste la moglie morente: i colleghi rinunciano alle ferie per sostituirlo

La commovente storia che arriva dalla caserma di Albenga, in provincia di Savona

Per consentire al loro collega di prendersi cura della moglie, ricoverata a Milano e alle prese con la leucemia, hanno deciso di rinunciare alle ferie che avevano accumulato. Si tratta del gesto commovente messo in atto dai vigili del fuoco di Albenga, in provincia di Savona, dove presta servizio Patrizio Carlini, padre di due bambini di 10 e 5 anni, e con la moglie gravemente malata.

Come raccontato dal Secolo XIX, i suoi colleghi hanno deciso di rinunciare alle ferie per dargli modo di assistere la moglie nell'ultimo periodo della malattia, colmando posto lasciato vacante nei suoi turni di servizio.

La donna, Fabiana Lanfranco, è poi deceduta all'età di 42 anni. I colleghi di Carlini non lo hanno lasciato solo neanche nel momento più difficile, quello dell'ultimo saluto. Ai funerali