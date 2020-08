Morsa da un ragno violino, donna di 51 anni entra in coma e muore

Una donna di 51 anni è morta a Marsala, nel trapanese, in seguito al morso di un ragno violino. Come racconta Il Giornale di Sicilia, la donna, una 51enne di origini romene, è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per quasi due settimane, prima del decesso.

Il ragno violino (nome scientifico: Loxosceles rufescens) è un aracnide di piccole dimensioni che vive prevalentemente in luoghi tropicali ma è arrivato anche in Italia. Privilegia i luoghi caldi e afosi e trova spesso rifugio in giardino o in anfratti e fessure. Il morso del ragno violino è indolore e inizialmente asintomatico: i primi effetti possono insorgere anche dopo un paio di giorni. Nella zona interessata dal morso possono comparire arrossamenti con prurito, bruciore e formicolii. L’area può diventare necrotica e può ulcerarsi, portando in casi estremi all’amputazione dell’arto o alla morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Roxamunda Constant, questo il nome della donna che risiedeva con la famiglia alla periferia di Marsala, si è recata all’ospedale ‘Paolo Borsellino’ circa una settimana dopo essere stata morsa dal ragno, lamentando una sorta di fascite alla gambe. Entrata in coma, non è più uscita dalla terapia intensiva, dove è rimasta per due settimane prima della morte, avvenuta pochi giorni fa. I medici sono risaliti con certezza alla causa della morte in seguito a un esame ematologico, specifica Il Giornale di Sicilia.