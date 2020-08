Italiano arrestato all'aeroporto di Stansted: "Oggetti sospetti in bagno, era su un volo Ryanair"

La polizia anti-terrorismo britannica ha arrestato domenica sera un cittadino italiano e un cittadino del Kuwait all'aeroporto di londinese di Stansted.

In base a quanto scrive il Guardian, l'italiano ha 48 anni e il kuwaitiano 34: entrambi erano su un volo proveniente da Vienna. Il volo è stato intercettato da aerei da caccia Typhoon della Royal Air Force.

Indagini sono in corso. I due sospetti fermati viaggiavano a bordo di un volo della compagnia low-cost Ryanair. "In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità del Regno Unito ed ha proseguito il volo verso Londra Stansted, dove il velivolo è atterrato normalmente e si è fermato in un'area isolata dove i passeggeri sono scesi in sicurezza", ha reso noto un portavoce della compagnia.

“I passeggeri in attesa di potersi imbarcare per Vienna sono stati trasferiti verso un altro velivolo per minimizzare il ritardo del loro volo. Ora la questione è di interesse della polizia locale".

Un portavoce della Raf ha confermato l'invio di due caccia Typhoon da Coningsby per intercettare l'aereo civile scortato fino a Stansted. Le due persone fermate verranno ora ascoltate dagli uomini della Eastern Region Special Operations Unit.

Secondo una utente di Twitter che era sull'aereo, Joanna Czechowska, sarebbero "stati trovati oggetti sospetti nella toilette dell'aereo ed è stata chiamata la polizia", come riporta Metro Uk. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli per il momento.

