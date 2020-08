In Francia crescono i contagi: a Parigi mascherina obbligatoria all'aperto in tutta la città

A partire dalle 8 di oggi, venerdì 28 agosto, l'utilizzo della mascherina a Parigi, finora limitato all'aperto ai quartieri turistici e soprattutto più affollati, è diventato obbligatorio in tutte le vie e in periferia. La misura è stata annunciata giovedì dal premier francese Jean Castex: una decisione presa dalla sindaca Anne Hidalgo previa consultazione con il prefetto della città.

Numeri in vertiginoso aumento

I contagi in Francia infatti aumentano e ieri, con il nuovo record di 6111 casi in un giorno, si sono raggiunti nuovamente numeri che non si vedevano più dallo scorso 30 marzo. Inoltre i pazienti covid ospedalizzati per settimana si aggirano sugli 800, contro i 500 di sei settimane fa: tutti segnali che stanno virando "al rosso" e che hanno fatto tremare le autorità francesi. Tuttavia sono molti i tamponi che si stanno eseguendo: 830mila a settimana e l'obiettivo è quello di arrivare a un milione nel mese di settembre. Le autorità hanno reso "zona rossa", con Parigi e les Bouches-du-Rhone (la regione di Marsiglia), altri 19 dipartimenti francesi: con questa classificazione si indicano le aree in cui c'è una circolazione attiva del virus.

La nuova regola

E Parigi è considerata una zona a rischio da molti paesi: è infatti appena stata aggiunta dal Belgio alla lista delle destinazioni europee "non autorizzate", mentre la Danimarca, inserendola fra le zone "arancione" ha sconsigliato i viaggi "non indispensabili" in Francia. La mascherina nella capitale si dovrà indossare, a partire da oggi, in qualunque ora del giorno, in ogni strada e in ogni piazza e anche nei comuni di periferia, situati nei dipartimenti di Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne. Chi verrà sorpreso senza pagherà una multa di 135 euro.

Le eccezioni

A essere esentati dall'obbligo, così come richiesto in una deroga dal Comune di Parigi, chi svolge attività fisica come i ciclisti e chi pratica jogging. A riportarlo una nota della Prefettura di Parigi ("Le port du masque ne sera pas exigé pour les personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo"). E naturalmente, com'è stato ulteriormente specificato dalla Prefettura, in seguito a qualche fraintendimento, non sarà multato chi è seduto in un dehors di un locale mentre beve o mangia.

Turismo in crisi

La Francia è uno dei Paesi europei in cui si sta assistendo in maniera più evidente ad una recrudescenza del virus e a causa del covid e delle restrizioni necessarie stabilite dalle autorità francesi, Parigi, come tante altre capitali europee, ha visto maggiormente colpito il suo settore turistico. Da mesi ormai i visitatori stranieri davanti al Louvre, in fila ai musei o a passeggio sugli Champs Elysées scarseggiano: nel primo semestre del 2020 sono stati calcolati 14 milioni di turisti in meno, con una perdita di 6,4 miliardi di fatturato.

