I negazionisti della neve: “È di plastica, ci stanno prendendo in giro”

Negazionisti della neve. La Spagna, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il paese e ha provocato numerose e copiose nevicate, osserva sgomenta il video di una donna convinta che quella neve altro non sia che una bufala. Non è neve, ma “pura plastica”. Il filmato, diventato virale su Twitter, mostra la donna raccogliere una manciata di neve caduta sul suo balcone e “dimostrare”, prove alla mano, la sua teoria: dopo averne fatto una palla, ha provato a bruciarla con un accendino. E siccome la neve che teneva in mano non si è sciolta, puzzava di plastica ed era diventata più nera a contattato con la fiammella dell’accendino…. “Ci stanno prendendo in giro”.

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Negazionisti della neve in Spagna: la risposta del biologo su Twitter

Su Twitter un biologo, Álvaro Bayón, ha voluto dare una spiegazione a questo fenomeno, chiarendo - per chi ne avesse bisogno - qualsiasi dubbio. In pratica, ha spigato Bayón, la neve raccolta dalla donna è una neve molto dura e piena di impurità. In più gli accendini contengono come combustile solitamente butano o benzina, che a loro volta contengono impurità che, una volta bruciate, formano cenere. L’odore che si sente viene da quelle stesse impurità che bruciano. Ma perché la neve non si è sciolta a contatto con la fiamma? Nel caso della palla di neve della donna, ha spiegato Bayón, la fiamma è stata applicata su un punto localizzato e “la maggior parte del calore che riceve si dissiperà attraverso il resto della massa di ghiaccio, senza in effetti sciogliersi, a causa dell’elevato calore specifico del ghiaccio”.

Venga. Un hilo rápido #VaryExplica antes de que se hagan demasiado virales esos vídeos de la nieve que no se derrite al mechero, y que se pone negra y huele raro. — Vary el del sombrero 📜🎲🌑 ᚺᚨᛚᛚᚹᚨᚱᚦᚱ ᚲᛚᛁᚠᚱᛋᛋᛟᚾ🔻 (@VaryIngweion) January 9, 2021

Tuttavia, ha aggiunto il biologo, “nel punto in cui la fiamma colpisce più direttamente, il ghiaccio, passando improvvisamente da una temperatura molto bassa a una molto alta, subisce un processo ben noto a chiunque abbia studiato fisica e chimica all'ESO (la scuola media in Spagna, ndr), che è la sublimazione, il passaggio dal ghiaccio al vapore senza passare per la fase liquida”. E quel vapore, ha chiarito il biologo, in quel caso è possibile che non sia molto evidente, ma si può notare facendo attenzione. Basterà per convincere i negazionisti della neve spagnola? Bayón suggerisce la prova definita: mettere un po’ di quella neve in un bicchiere, farlo andare nel forno a microonde per qualche secondo e vedere cosa succede.