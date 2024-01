Ora è incubo Nakba a Gaza, ragazzo torna a scuola e uccide, buone notizie sui mutui, arriva il vero maltempo (con neve) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 5 gennaio 2024.

VIA DA GAZA. A Gaza in quasi tre mesi di guerra 22mila morti. La destra israeliana non fa più mistero dell'obiettivo di trasferire il maggior numero di abitanti fuori dai confini della Striscia, lontano, in Africa. Allarme tra le organizzazioni umanitarie, ma anche tra gli alleati più fedeli come gli Usa. Le frange estremiste hanno un peso importante. Il ministro delle finanze Smotrich parla di Gaza come di un ghetto in cui incoraggiare l'emigrazione. "Per evitare che resti un focolaio in cui due milioni di persone crescano nell'odio aspirando a distruggere Israele", suggerisce che almeno il 90% della popolazione debba andarsene. "Se a Gaza ci saranno 100 o 200 mila arabi, e non più due milioni - ha detto - parlare del 'giorno dopo' sarà diverso". L'85% della popolazione è già sfollata interna a causa della guerra. Hanno il diritto di tornare alle loro case. Il diritto internazionale proibisce il trasferimento forzato. Per i gazawi sarebbe l'incubo di una seconda catastrofe, la Nakba, lo sfollamento forzato seguito alla guerra del 1947-49. Israele pianifica il futuro: "Saranno i palestinesi a governare la Striscia", dice il ministro Gallant. Ma resta da capire quanti saranno, i palestinesi.

MUTUI OK. Buone notizie per chi sta pensando al mutuo per la casa, potrebbe finalmente aprirsi un anno più leggero e proseguire su valori più bassi anche nel 2025. Il 2024 porta subito un primo alleggerimento sul fronte dei mutui a tasso fisso per le famiglie. Il cambiamento ovviamente vale solo per i mutui di nuova stipula. Ci sono già riduzioni applicate in questi primi giorni di gennaio da alcune banche ai loro nuovi prestiti. In attesa del taglio dei tassi di interessi previsto per la primavera, le condizioni iniziano a migliorare. Per fare un esempio, la riduzione di 50 punti base su un finanziamento da 140 mila euro per una durata di vent'anni si traduce in circa 40 euro in meno sulla rata di fine mese. Nel corso dei mesi potrebbero arrivare altre buone notizie. Anche i futures sul tasso variabile indicano una discesa.

POZZOLO OUT. La premier Giorgia Meloni lo ha appena scaricato. Poco dopo a Biella è stato denunciato per lesioni da Luca Campana, il ferito. Emanuele Pozzolo, 38 anni, parlamentare di Fratelli d'Italia tradito dalla sua passione per le armi, con quel colpo calibro 22 partito chissà come dalla sua pistola al veglione di Capodanno con il compagno di partito Andrea Delmastro, è finito ai margini. Ha scelto il silenzio, la sua ascesa politica è terminata. Ma va sottolineato che in realtà la "sospensione dal partito" non ha conseguenze concrete di alcun tipo.

SALVINI E MELONI. Sull'inchiesta Anas, Salvini incassa l'appoggio pieno di Meloni perché "le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo. Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che debba riferire in Aula su questa materia". Secondo gli inquirenti esisteva però un sistema di tentativo di condizionamento del ministero delle Infrastrutture in cui erano coinvolti i Verdini. Questo sistema esiste ancora? Quali effetti ha prodotto? Può rispondere oggi solo il leader del Carroccio, che sulla vicenda assicura di non sapere nulla. Meloni lo ha blindato e Salvini ringrazia: "Siamo compatti". Ora il centrodestra deve trovare la quadra sui nomi dei candidati presidenti per le elezioni regionali. Non sarà facile mantenere tutto in equilibrio tra alleati e in Sardegna, tanto per iniziare, Meloni vuole che il nome sia Truzzu, fratello d'Italia, e non il sardoleghista Solinas.

SPARI A SCUOLA. Prima sparatoria dell'anno in una scuola Usa, un liceo dell'Iowa, al ritorno dalle vacanze: a Perry è morto un bimbo di 11 anni, suicida il killer 17enne, cinque feriti. E' successo di prima mattina, fortunatamente c'erano pochissimi studenti e docenti nell'edificio. Trovato anche un rudimentale dispositivo esplosivo. Si indaga sul movente. Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. E ci sono circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti. L'Iowa ha anche alleggerito ulteriormente le normative sul possesso di armi. I "mass shooting" sono un'epidemia solo americana, una cultura della paura fa in modo che nessun luogo pubblico sia percepito come sicuro; hanno insegnato a una generazione di bambini a nascondersi sotto le scrivanie durante le esercitazioni. Il Texas ha preferito fornire alle scuole i kit per test del Dna per identificare le vittime di stragi, invece di fare qualcosa di concreto per limitare l'uso delle armi: trovare un'immagine più potente è forse impossibile.

MILIONI PER TRUMP. Le aziende di Donald Trump hanno ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da venti governi stranieri mentre lui era comandante in capo, versamenti effettuati in gran parte dalla Cina, ovvero la potenza considerata principale concorrente degli Usa e additata dallo stesso Trump quale pericolosa rivale: la rivelazione arriva dal New York Times, ma non ci sono "scandali che tengano" per l'elettorato repubblicano. Sarà Trump al 99% a sfidare Biden a novembre.

ISIS RIVENDICA. L'Isis ha rivendicato il duplice attentato che mercoledì in Iran ha causato 84 morti a Kerman. L'attentato, compiuto nei pressi della tomba del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso nel 2020 in un attacco americano, è stato realizzato, da almeno un attentatore suicida.

CARCERI E MELONI. "L'emergenza carceraria non si risolve con indulti e svuota carceri. Stiamo costruendo 8 nuovi padiglioni carcerari", dice Meloni. Ma si tratta di poche decine di nuovi posti a fronte di un sovraffollamento di 12.000 persone oltre la capienza, non si risolve il problema. Servono misure alternative, investire in lavoro e gratificare il personale e non trasformarlo in meri custodi, dicono dall'associazione Antigone.

CONFRONTO CON SCHLEIN. Ci sarà davvero il primo confronto tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein? Entrambe hanno manifestato la disponibilità, Sky TG24 si candida a ospitarlo ed è già al lavoro per contattare i rispettivi staff e così individuare data e regole condivise.

SEQUESTRATA DALLA BADANTE. Sette anni in Romania chiusa a casa della madre della sua badante, in un Paese straniero del quale non conosceva la lingua, senza un cellulare per chiamare in Italia. Un incubo per una pensionata di circa 80 anni di Castagnole Lanze, terminato ieri, 4 gennaio, quando la polizia giudiziaria della Procura di Asti ha arrestato la badante: era riuscita a sottrarre dai conti correnti della vittima 317 mila euro.

ARRIVA IL MALTEMPO. Oggi è atteso un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Attesi nubifragi, vento, freddo e neve. Oggi allerta gialla in Emilia, Liguria, Lombardia e Toscana. Nelle prossime ore piogge interesseranno soprattutto il centro nord, con neve sulle Alpi a partire dai 600 metri. Nubi in aumento al Sud ma in prevalenza asciutto. Poi invece nel weekend dell'Epifania passaggio del vortice invernale con piogge e temporali su gran parte della Penisola. Temperature in diminuzione ovunque. Arriva l'inverno, quello vero: tra lunedì e martedì possibili nevicate anche in pianura.

JUVE SHOW. La Juventus batte la Salernitana 6-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Frosinone. Stasera al via l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A, con l'anticipo Bologna-Genoa alle 20:45.

