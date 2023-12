Sciopero oggi (con "bus lumaca"), giù la rata del mutuo, cosa cercano nella Punto di Turetta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 15 dicembre 2023.

MUTUI. Buone notizie per chi ha un mutuo a tasso variabile. Dopo due anni di vere sofferenze si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. A meno di clamorose sorprese, i tassi, e con essi le rate, non dovrebbero più salire (almeno per questo ciclo economico) rispetto agli attuali livelli fissati dalla Banca centrale europea nella forchetta compresa tra il 4% (tasso sui depositi) e 4,5% (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale). Il picco, insomma, è già stato toccato secondo il Sole 24 Ore. La rata di dicembre, e ancor più quella di gennaio, dovrebbero segnare il giro di boa. La tanto attesa inversione a U.

SCIOPERO OGGI. Disagi in vista per chi si muove con bus, tram e metro. Oggi è previsto uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale. Inizialmente i sindacati avevano proclamato una protesta di 24 ore, ma la durata è stata ridotta dalle 9 alle 13 dopo la precettazione di Salvini. L'Unione sindacale di base Usb ha annunciato che disubbidirà incrociando le braccia comunque per 24 ore. Nelle grandi città c'è anche il rischio dei 'bus lumaca' per l'intera giornata, ossia i mezzi in strada ma guidati a rilento per tutto il giorno. I sindacati avevano, infatti, proclamato un'agitazione di 24 ore dopo che lo stesso sciopero era stato indetto per il 27 novembre, ma in seguito alla precettazione di Salvini anche in quell'occasione, i sindacati lo avevano posticipato al 15 dicembre, solo per vederselo nuovamente sforbiciato.

UCRAINA EUROPEA. Dopo un negoziato durato sorprendentemente poco, c'è la decisione da parte del Consiglio europeo di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina - e la Moldavia - e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. L'esito è stato favorito dalla scelta del premier ungherese, Viktor Orban, di lasciare l'aula ma pone il veto a ulteriori aiuti a Kiev. In ogni caso è un segnale politico molto potente, oltre che un messaggio molto importante per Putin: l'Europa non abbandonerà l'Ucraina. Via libera anche al dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

GIORNALISTI A GAZA. "La guerra ad Hamas sarà lunga, non potrà durare pochi mesi: alla fine vinceremo", dice il ministro della Difesa israeliano Gallant. Tre giornalisti della Cnn sono riusciti a entrare a Gaza senza scorta militare israeliana: i primi a farlo. Un reportage crudo e straordinario. Per cavalcare il dissenso anti Hamas tra i civili allo stremo dopo due mesi di distruzione totale, l'esercito israeliano si è "inventato" una serie di ricompense monetarie, cifre che, non solo a Gaza, possono cambiare la vita, per chi collaborerà con Tel Aviv a individuare i quattro massimi ricercati: 400 mila dollari per informazioni sul leader Yahya Sinwar, 100 mila per Mohammed Deif, entrambi sospettati di trovarsi nella zona di Khan Yunis o ancora più a sud.

LA PUNTO DI TURETTA. Arriva oggi in Italia, nella sede dei carabinieri del Ris di Parma, la Fiat Grande Punto nera utilizzata da Filippo Turetta per trasportare il cadavere di Giulia Cecchettin sul lago di Barcis e successivamente per la fuga in Germania. Da quasi un mese era sotto custodia giudiziaria della polizia di Halle. L'analisi del veicolo e dei reperti al suo interno (coltello con lama di 12 centimetri, guanti, scheda prepagata, un cellulare, forse quello di Giulia, sacchi, scotch) costituirà un passaggio importantissimo dell'inchiesta, per stabilire la dinamica dell'assassinio. Obiettivo sarà capire se la povera Giulia sia stata accoltellata sul sedile dell'auto a pochi metri da casa sua. Da qui potrebbe derivare la contestazione di nuove aggravanti: come la premeditazione che significa ergastolo.

MANOVRA E PENSIONI. La legge di bilancio sarà in aula per la fiducia al Senato fra il 21 e il 22 dicembre. Poi alla Camera lettura lampo. Il voto definitivo sarà il 29 o il 30 dicembre, così il rischio dell'esercizio provvisorio sarà evitato. Ormai "incardinata" l'unica grossa modifica voluta dal governo dopo il pasticcio del taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici, medici e infermieri che hanno iniziato a pagare i contributi prima del 1996. Chi ha maturato i requisiti per la vecchiaia potrà andare in pensione senza tagli, gli altri avranno un décalage che si azzererà per chi accetterà la pensione con 45 anni di contributi versati.

OMICIDIO RANCILIO. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 35enne Guido Pozzolini Gobbi, accusato di aver ucciso in casa a Milano la madre, la nota ereditiera Fiorenza Rancilio, sferrandole un colpo alla testa con un peso da palestra.

RITROVATO. Alex Batty è un ragazzo inglese di 17 anni. Un automobilista francese lo ha visto vagare a piedi ieri nei pressi di Tolosa e l'ha caricato per dargli un passaggio. Poi è stato affidato a polizia e servizi sociali: lo cercavano da 6 anni. Era scomparso in Spagna nel 2017, aveva 11 anni. Il caso all'epoca angosciò la Gran Bretagna. Sarebbe stato trascinato dalla madre a vivere in una comunità spirituale in Marocco: non ha subito maltrattamenti di alcun tipo.

ALLERTA METEO. Oggi venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili intense mareggiate. Allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Sicilia, Calabria, Molise e Abruzzo. Previste giornate di maltempo al Centro e al Sud Italia, con neve fino in collina e un weekend che vedrà le temperature scendere sotto la media stagionale. Poi arriverà un'ondata di caldo anomalo.

GUIDA AUTONOMA. Cruise, l'azienda di veicoli a guida autonoma di proprietà della General Motors, taglierà 900 posti di lavoro. Ha già ritirato tutti i suoi veicoli statunitensi dai test in autunno dopo che la California ha sospeso il permesso di test senza conducente. N on è l'unica azienda automobilistica del settore ad affrontare problemi di sicurezza. Tesla sta richiamando più di due milioni di automobili dopo problemi all'Autopilot.

THREADS. Threads è arrivato in Europa: è il nuovo social network di Mark Zuckerberg. Nato come alternativa a Twitter (oggi X), è una piattaforma dove si possono condividere soprattutto piccoli messaggi di testo. Sopravviverà? Ai social servono numeri e utenti per sopravvivere. Tanti e subito. Uno sfida ai limiti dell'impossibile, il tempo degli utenti è poco e l'offerta sempre più ampia.

ITALIANE OK. La Roma vince 3-0 all'Olimpico contro lo Sheriff e chiude seconda nel girone di Europa League: giallorossi ai playoff contro una squadra scesa dalla Champions. Poker dell'Atalanta in casa del Rakow Czestochowa, con doppietta di Muriel. Fiorentina agli ottavi di Conference come prima del girone, dopo l'1-1 col Ferencvaros

