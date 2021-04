Il tampone fai da te in vendita anche nei supermercati al costo di 6-8 euro

C'è il via libera alla possibilità di effettuare un tampone rapido fai da te. Si tratta di un test per l'autodiagnosi del coronavirus da effettuare in autonomia e direttamente a casa, tramite un tampone nella regione nasale e che, dopo circa 15 minuti, riesce anche a rilevare le eventuali mutazioni del virus conosciute. Questo kit antigenico, pur non avendo la stessa affidabilità di un test molecolare, potrà consentire di individuare le persone positive al covid anche in assenza di sintomi.

Come funziona il tampone fai da te in vendita anche nei supermercati

Dovrebbe costare tra i 6 e gli 8 euro circa e potrà essere acquistato, a partire dalla prima settimana di maggio, nei supermercati, nei negozi e presso tutte quelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo, essendo stato inserito nell'elenco dei dispositivi medici da parte del ministero della Salute, classificazione che ne consente la vendita ovunque. Si tratta, come spiega un articolo del Corriere della Sera, di un test rapido che potrà permettere alle persone di poter uscire o anche solo di frequentare familiari o amici, basandosi su un prodotto di cui, fino ad oggi, si poteva usufruire solamente recandosi in farmacia o dopo aver acquistato un kit online.

La possibilità di poterlo trovare sugli scaffali dei negozi potrebbe adesso agevolarne sempre di più la diffusione. Per eseguire il test in autonomia servirà osservare con scrupolo le istruzioni sull'utilizzo contenute nel kit del tampone e quelle relative alla fiala con soluzione di estrazione. "Siamo orgogliosi di poter fornire a tutta l'Europa il test per l'autodiagnosi Boson, un prodotto di qualità per contenere e combattere la pandemia", ha sottolineato Moritz Bubik, amministratore delegato del gruppo austriaco Technomed, che distribuisce in Europa il kit e che ha già ottenuto la certificazione CE dopo aver iniziato la distribuzione in vari mercati europei.

Il prodotto si comporrà di cassette per test, tamponi, fiala con soluzione di estrazione, tubo con tappo contagocce e istruzioni per l'uso privato. Il test rapido per l'autodiagnosi del Covid-19, che come detto ha già ottenuto la certificazione CE che conferma la qualità e l'affidabilità del prodotto, ha ottenuto anche un'approvazione speciale dall'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici tedesco (BfArM) lo scorso 24 febbraio.