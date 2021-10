Poliziotto culla il figlio di una donna vittima di violenza domestica: "Sono un genitore anche io"

Un bimbo piccolo, in braccio a un poliziotto. È la foto pubblicata poche ore fa dall'account della polizia di Stato su Instagram. Un'immagine rubata durante un intervento in soccorso della madre, vittima di violenza domestica. In poche ore lo scatto è diventato virale, raccogliendo migliaia di "mi piace" e il Corriere della Sera ha raccontato la storia di Vincenzo e di quel bambino. Il fatto è successo a Bologna.

La polizia è infatti intervenuta dopo una segnalazione da parte di un cittadino che aveva visto una donna scendere da una macchina con il volto insanguinato e un bambino in braccio, prima di essere raggiunta dall'uomo che sedeva alla guida e che l'aveva convinta a tornare in auto. Grazie al numero della targa annotato dal passante, gli agenti sono riusciti a risalire alla donna, a cui il mezzo era intestato, e alla sua abitazione. Una volta arrivata a casa sua, gli agenti hanno trovato un 41enne italiano con precedenti per lesioni, stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e reati contro la persona, che alla loro vista ha fatto resistenza e ha negato loro l'ingresso in casa. Dall'interno si sentivano i lamenti della donna e gli agenti sono poi finalmente riusciti ad entrare, trovando lei con il volto ancora tumefatto e il bambino in braccio.

"Al sicuro tra le braccia di Vincenzo"

La donna ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno al culmine di una lite scoppiata per motivi di gelosia. Colpita da un violento schiaffo al naso, che l'ha fatta sanguinare, la donna accusava anche un forte mal di testa e gli agenti l'hanno accompagnata in ospedale. Mentre la donna veniva visitata, Vincenzo, assistente capo delle volanti di Bologna, ha preso in braccio il piccolo per tranquillizzarlo mentre la mamma era via. "Sono un genitore anche io", ha detto. E proprio quel momento di tenerezza e protezione è stato fermato in foto. In ospedale la madre del piccolo ha avuto una prognosi di sette giorni mentre il 41enne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e sono scattate le procedure previste dal codice rosso.