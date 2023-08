Lo sapevi che è sbagliato conservare il latte nello sportello laterale del frigo? Sì, lo sappiamo. Quello è da sempre “il posto del latte” ma…non c’è niente di più sbagliato.

Ti spiego perché. Ogni volta che apriamo il frigorifero, il flusso di aria calda proveniente dall’esterno si dirige verso la porta causando un forte sbalzo di temperatura, che nuoce alla corretta conservazione del latte. Il prodotto potrebbe infatti deteriorarsi prima del previsto costringendoci a buttarlo prima della scadenza.

Lo stesso vale per i latticini e uova. E dove lo mettiamo quindi? Il posto migliore dove riporre il latte è il ripiano interno e centrale del frigorifero. Inoltre è meglio posizionare la bottiglia vicino al pannello posteriore, ma senza accostarlo per evitare che si congeli. In questa zona del frigo (la parte centrale) la temperatura media è costantemente bassa, compresa tra 0 e 4 ° C, e dunque consente di conservare meglio il latte.

Quanto possiamo conservarlo? Solitamente non oltre i 3-4 giorni dopo l’apertura rispettando la data di scadenza. I cibi che invece sono già cotti o gli avanzi da consumare velocemente possono essere disposti nei ripiani alti del frigorifero dove la temperatura tocca anche i 10°. Mentre nei ripiani bassi, dove la temperatura arriva a 2°, si devono conservare la carne e il pesce crudi, mentre la verdura e la frutta possono essere riposti all’interno degli appositi cassettoni.

E nello sportello laterale cosa ci mettiamo? Ci vanno i prodotti che necessitano solo di una leggera refrigerazione, come le bevande e il burro. E ricordate: non sovraccaricate il frigo con troppi alimenti, così da consentire all’aria fredda di circolare liberamente intorno ai cibi.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it