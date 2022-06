Maturità 2022: tutte le tracce della prima prova. Tra le scelte Pascoli, Verga e Segre

Maturità 2022 ufficialmente al via. L'esame che chiude il ciclo di istruzione superiore è iniziato oggi, 22 giugno, con la prima prova scritta. Dopo due anni di solo colloquio orale per l'emergenza Covid, si torna all'esame con formula "completa": due scritti e l'orale. Tutte le tracce predisposte dal Miur per la prima prova scritta.

Maturità 2022, le tracce della prima prova

Giovanni Pascoli e Giovanni Verga per l'analisi del testo, Gherardo Colombo e Liliana Segre per una riflessione sulle discriminazioni razziali. E ancora: l'allarme del premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, sul cambiamento climatico; il potere della musica con Oliver Sacks; i rischi della Rete in un mondo iperconnesso. Infine, il post Covid in un ripensamento della politica e dell'economia. Sono queste le sette tracce proposte dal ministero dell'Istruzione ai maturandi.

Per l'analisi del testo sono state proposte la poesia di Giovanni Pascoli "La Via Ferrata", tratta dalla raccolta poetica Myricae. Per la prosa "Nedda. Bozzetto siciliano" di Giovanni Verga. Per l'analisi e la produzione di un testo argomentativo tre le scelte: un testo tratto da Gherardo Colombo e Liliana Segre "La sola colpa di essere nati"; un brano di Oliver Sacks dal libro "Musicofilia" e il discorso sui cambiamenti climatici pronunciato dal fisico e premio Nobel, Giorgio Parisi, alla Camera dei deputati a ottobre 2021. Infine, nella sezione riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, due le tracce: il testo di Luigi Ferrajoli, tratto da "Perché una Costituzione della Terra?" sulla necessità di ripensare la politica e l'economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia; e il libro "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni sui rischi della Rete di un mondo iperconnesso.

I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Verga e Pascoli erano tra gli autori considerati possibili e in effetti sono stati scelti. Confermate le aspettative sul tema pandemico e anche sulle problematiche del web. A sorpresa invece non sono state selezionate tracce con riferimenti alla guerra in Ucraina.

"Tracce che permettono ai maturandi di esprimersi"

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi stamattina via social ha mandato il suo "in bocca al lupo" agli studenti, con tanto di foto mentre invia il plico telematico contenente le tracce. "La Maturità 2022 è partita regolarmente, abbiamo assegnato tracce che consentissero a studentesse e studenti di tutti gli indirizzi di esprimere il proprio pensiero e di valorizzare il proprio percorso di studi", ha commentato. "Quale traccia avrei scelto io? Quella sulla musica - ha poi aggiunto -. Perché noi dobbiamo permettere a tutti di avere una lingua in più, la più universale che esiste, consente di trovare noi stessi e di trovarci insieme. L'Italia è la terra delle bande, quanta storia c'è nelle bande di paese".

Maturità 2022 in numeri

Secondo i primi dati elaborati dal ministero dell'Istruzione, ha ottenuto l'ammissione il 96,2% delle candidate e dei candidati: in percentuale, ai primi posti Veneto (97,2%), Molise e Basilicata (97,1%), in fondo alla classifica Puglia, Sicilia (95,5%) e Liguria (94,5%).

Alla Maturità - e per gli esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori - non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: nessuno obbligo di mascherina quindi, che viene però "raccomandata", in particolare in alcune circostanze come, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Maturità 2022, la seconda prova

Domani, 23 giugno, i ragazzi affrontano la seconda prova scritta. Sarà diversa per ciascun indirizzo e sarà su una sola disciplina tra quelle che hanno caratterizzato il percorso di studi. Quest'anno: lingua e cultura latina per il liceo classico; matematica per lo scientifico; economia aziendale per l’istituto tecnico settore economico; igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto professionale indirizzo servizi socio-sanitari.

La predisposizione della seconda prova quest’anno spetta ai singoli istituti. Una decisione, spiega il Miur, per "tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria".

Maturità 2022, l'esame orale

Ultimo step: il colloquio. Si apre con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). E' prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.