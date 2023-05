Il potere del dare: perché dovremmo parlarne di più

Viviamo in tempi difficili; le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni ci hanno messo alla prova, rendendoci spesso più duri e meno sensibili; la realtà è però che, nonostante tutto, siamo molto fortunati.

Fortuna che non tutti, purtroppo condividono; calamità naturali, guerre e carestie mettono in pericolo la vita di migliaia di persone.

È quindi opportuno chiederci: Il nostro aiuto può migliorare le condizioni di vita delle persone più bisognose e se sì, come possiamo farlo?

Cosa possiamo fare concretamente per fare la differenza

Aiutare attivamente spesso può essere difficile, ma l’aiuto diretto non è l’unico modo che abbiamo per contribuire.

Esistono molte Fondazioni che da anni si impegnano a sostenere le comunità più fragili e in difficoltà.

Non possiamo quindi non nominare il preziosissimo contributo che la Fondazione Opera Don Bosco Onlus è in grado di realizzare.

La Fondazione interviene nei contesti più fragili con progetti concreti che permettono ai giovani di crescere e di fare la differenza.

Cos’è la Fondazione Opera Don Bosco Onlus

La Fondazione Opera Don Bosco Onlus è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che da 10 anni si impegna a sostenere progetti socio educativi in favore dei più piccoli e ad aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali e da emergenze umanitarie, fornendo assistenza in tutti quei contesti colpiti da catastrofi naturali, povertà, guerre e conflitti.

La Fondazione è un’organizzazione che si occupa di promuovere la crescita e lo sviluppo dei giovani, con particolare attenzione verso quelli più poveri e bisognosi.

Per farlo, la Fondazione Opera Don Bosco Onlus utilizza diverse strategie: risponde ai bisogni primari delle realtà in situazione di povertà; offre servizi di promozione educativa e sociale, sostegno alla scolarità e formazione professionale per i ragazzi; organizza iniziative culturali e sportive; realizza progetti di orientamento professionale per i più giovani.

L’impegno dei missionari salesiani sostenuti dalla Fondazione ha raggiunto 31 paesi, contribuendo a realizzare 53 progetti di sostegno e di cooperazione, con più di 2 milioni di euro elargiti solo nel corso dell’ultimo anno.

La Fondazione Opera Don Bosco Onlus è sempre in prima linea nel sostegno delle persone in difficoltà: dalla gravissima situazione in Ucraina, al terremoto che ha colpito Turchia e Siria, giungendo al Rwanda con la costruzione e l’ampliamento di scuole, passando per l'edificazione di un dormitorio dedicato ai più piccoli in Congo terminando con la costruzione di scuole in India e in Perù. Sono molte le testimonianze della capacità dei ragazzi di sviluppare le proprie potenzialità attraverso l'impegno personale: ciò che conta è offrire loro un’occasione.

I risultati raggiunti grazie all'impegno dei missionari e degli operatori sono una conferma che i ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati nella costruzione del proprio futuro ed è importante che questa consapevolezza si diffonda sempre più tra le nuove generazioni.





Come donare il proprio 5x1000 e sostenere la Fondazione Opera Don Bosco Onlus

Per donare il proprio 5x1000, occorre:

compilare il Modello 730, il CU o il Modello Redditi; firmare nel riquadro “Sostegno di organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione Don Opera Bosco Onlus: 97659980151.

Scegliere di devolvere il 5x1000 alla Fondazione Opera Don Bosco Onlus è una scelta di cuore e di vita, nonché la consapevolezza che basta poco per fare la differenza.