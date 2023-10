Eccellenza nel cleaning e nella sicurezza: un simbolo di professionalità e cura verso il cliente

Nel competitivo mondo dell'ospitalità e della produzione alimentare, l'igiene svolge un ruolo cruciale nell'assicurare la soddisfazione dei clienti e la loro sicurezza.

Aderire rigorosamente alle norme igieniche non solo garantisce la qualità dei servizi offerti, ma è anche essenziale per la salute dei clienti e la reputazione del marchio.

In questo contesto, è vitale collaborare con un'azienda leader che proponga soluzioni innovative per l'igiene in hotel e nel settore alimentare.

L'ineccepibile garanzia di Eccellenza nei servizi

Isoclean è un'azienda di punta in questo settore, con una presenza diffusa in varie regioni, tra cui l'Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e la Lombardia. Con circa 1000 collaboratori altamente specializzati, l'azienda dimostra in modo tangibile il suo impegno per garantire ambienti impeccabili e sicuri sia per i clienti che per gli operatori.

Isoclean si dedica alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti nel settore alberghiero e alimentare, offrendo servizi di alto valore, innovativi e personalizzati. La loro metodologia inizia con una selezione accurata dei clienti, ai quali viene presentato un progetto su misura per soddisfare le specifiche esigenze del settore. Tra le offerte ci sono "CLEAN SECURITY" dedicato alle aziende alimentari e "HOMEY ROOM" per il settore dell'housekeeping. Ogni progetto mira a portare vantaggi tangibili alle aziende o alle strutture che scelgono di collaborare con Isoclean.

Quali sono questi vantaggi? Isoclean è una struttura ben consolidata con circa 1000 dipendenti e un fatturato di 12 milioni di euro nel 2022, che è cresciuto a 15 milioni di euro nel 2023. L'azienda è completamente focalizzata sul core business dell'housekeeping e della pulizia e sanificazione alimentare, offrendo interventi a tariffe competitive e garantendo risultati eccellenti.

Per assicurare servizi di eccellenza e restare competitivi, Isoclean ha istituito un'area di reclutamento composta da 5 selezionatori a tempo pieno, responsabili della composizione di squadre di intervento altamente qualificate. L'azienda presta anche grande attenzione alla formazione continua, sia interna che esterna, attraverso una serie di corsi che coprono la formazione obbligatoria e specialistica di settore.

Isoclean è impegnata nella sicurezza, con un RSPP interno e un'area dedicata che lavora per garantire la conformità alla legge 81/08 - il Testo Unico per la sicurezza, sia per i lavoratori che per le normative aziendali. Grazie a queste solide basi, Isoclean è in grado di soddisfare una vasta gamma di richieste dei clienti, soprattutto per audit e certificazioni come BRC, IFS, e GDO. Inoltre, l'azienda pianifica ed esegue interventi speciali, come lavori in altezza, spazi confinati e ambienti Atex (atmosfera esplosiva).

Una Visione Sostenibile e Orientata al Benessere

Isoclean mette anche l'accento sulla sostenibilità e l'innovazione, promuovendo l'uso di prodotti Ecolabel in linea con le esigenze del cliente e implementando politiche interne di sostenibilità. L'azienda, infatti, è in prima linea anche nella collaborazione con diverse associazioni del terzo settore che si occupano del rispetto e della tutela ambientale edel servizio civile universale.

L'impegno straordinario di Isoclean è stato riconosciuto attraverso prestigiosi premi, tra cui il premio "Leader della Crescita" assegnato da Il Sole 24 Ore e l'inclusione tra le "Europe’s Fastest Growing Companies" dal Financial Times. Questi riconoscimenti testimoniano l'eccellenza e il successo di Isoclean nel raggiungere obiettivi misurabili e nell'offrire un servizio impeccabile, sempre focalizzato sull'igiene, la sostenibilità e la cura del cliente. Isoclean rappresenta un faro di innovazione e dedizione nel settore del cleaning.