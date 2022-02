Didattica di alto livello e ambiente multiculturale: la formazione a 360° di un Campus svizzero alle porte di Lugano

In un mondo del lavoro sempre più competitivo e dove vengono richieste competenze e specializzazioni verticali, non sempre la frequentazione di un corso di laurea è una garanzia per trovare sbocchi lavorativi concreti.

Per maturare quelle competenze specifiche fondamentali necessarie a costruirsi un profilo professionale in linea con le esigenze del mercato del lavoro, infatti, è estremamente importante seguire un corso di laurea pensato e strutturato partendo in primis dai reali bisogni del mondo dell'impresa.

Ambiente stimolante e attenzione allo studente

Questa è esattamente la mission di Campus Ludes, istituto accademico svizzero con sede a Lugano che da oltre vent’anni forma professionisti preparati e competenti, pronti per affrontare le sfide del mercato globale del lavoro. Non a caso, l’istituto fa registrare una percentuale di assunzione molto alta dei propri studenti una volta terminati i percorsi di laurea.

Un tratto distintivo di Campus Ludes è l’ambiente multiculturale, aperto al dialogo e all’innovazione: l’università propone infatti esperienze di realtà aumentata e virtuale – come open day digitali e pratica in sede – attraverso appositi oculus.

Ambiente stimolante, ma anche attenzione nei confronti dello studente: gli universitari sono seguiti passo dopo passo nel loro percorso accademico e grazie a un servizio di coaching di alta qualità Campus Ludes riesce a garantire loro una crescita non solo professionale, ma anche personale.

I tirocini convenzionati con il campus, infine, permettono di creare un collegamento tra mondo accademico e dell’impresa, ponendo gli studenti nelle condizioni di mettere subito in pratica le competenze acquisite durante il proprio corso di studio.

Aperte le iscrizioni per due corsi di laurea

Attualmente sono aperte le iscrizioni per il Bachelor di 4 anni in Fisioterapia – programma Semmelweis – e il Bachelor triennale in Psicologia.

Il primo propone un programma che combina lo studio di materie umanistiche con la pratica clinica, con l’obiettivo di formare un futuro fisioterapista capace di approcciare il paziente da una prospettiva psico-sociale.

Il secondo affronta invece il mondo della psicologia a 360°, integrando lo studio teorico di questa complessa disciplina scientifica con attività propedeutiche specifiche.

Inserendo i propri dati personali in un apposito form sarà possibile partecipare a giornate online di orientamento – tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 – per capire qual è il percorso di studi più in linea con la propria sensibilità e le proprie aspettative.

Sarà poi possibile svolgere un test online valutativo per Fisioterapia o per Psicologia e, dopo aver superato il test e aver ricevuto l’apposito certi-ficato, procedere con l’iscrizione scaricando i documenti presenti nella sezione del sito dedicata.