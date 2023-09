Il mese migliore per comprare un'auto usata? Settembre

Esiste un periodo dell'anno in cui conviene comprare un'auto? È una delle classiche domande che ci poniamo quando decidiamo di acquistare un'automobile. La risposta non è tra le più semplici e dipende da una miriade di fattori. Per esempio, quando si parla di auto nuove, sono in tanti a suggerire gli ultimi due mesi dell'anno come periodo propizio, con i costruttori che hanno tutto l’interesse a smaltire i vecchi modelli che verranno rimpiazzati da restyling o vetture totalmente nuove. Per le auto usate il discorso cambia un po' e dipende molto dall'andamento del mercato e dalla tipologia di auto che si desidera acquistare.

L'iniziativa di settembre rivolta alle auto usate

Di sicuro, da Autotorino il mese più adatto per scegliere la propria auto usata è settembre.

Presso tutte le filiali del Concessionario più grande d'Italia è infatti tempo di “A spasso senza trapasso”, la campagna – valida anche online – che permette di acquistare una delle più di 4.000 vetture usate disponibili senza pagare il passaggio di proprietà. Un'offerta molto ampia alla quale si unisce l'enorme vantaggio di non dover far fronte ad una di quelle spese, il passaggio di proprietà per l'appunto, "poco digerite" da coloro che si accingono all'acquisto di un'automobile second hand.

Ma non è finita qui. Autotorino, da più di 50 anni sinonimo di qualità ed esperienza, mette ancora una volta in campo la sua visione innovativa offrendo ai propri clienti la possibilità di usufruire della formula “Soddisfatto o Rimborsato” che permette di valutare la vettura scelta per 15 giorni – e un massimo di 1.500 chilometri – e poi decidere se tenerla o, in caso di insoddisfazione, restituirla venendo rimborsati dell'intero importo speso. Un'assoluta novità per l'intero settore automotive e un'ulteriore, enorme, garanzia sull'affidabilità e le prestazioni che tutte le auto usate di Autotorino riescono ad assicurare, grazie alle perizie e al lavoro di ricondizionamento effettuati dai tecnici specializzati. Da sottolineare inoltre che tutte le auto usate godono di 12 mesi di garanzia.

Storia, esperienza e qualità al servizio di ogni automobilista

Con 64 filiali sparse in tutto il nord Italia, più di 2.000 collaboratori e 55.000 auto vendute all'anno, Autotorino è stata, nel 2017, la prima realtà italiana ad entrare nel novero dei 50 maggiori Dealer europei e, da sempre, si propone come una delle principali alternative per chi è alla ricerca di qualità e professionalità, offrendo un parco macchine tra i più grandi del Belpaese e spaziando dal nuovo all'usato, dal Km0 ai veicoli commerciali. Una realtà che è un vero e proprio punto di riferimento per l'intero settore, impegnata giorno dopo giorno nel mantenimento dei più alti standard tecnologici e nel costante sviluppo di programmi e tools d'avanguardia.

“A spasso senza trapasso” sarà valida fino al 30 settembre. È possibile consultare la selezione di vetture usate visitando il sito web oppure recandosi presso una delle strutture affiliate dove gli specialisti di Autotorino sono pronti ad accompagnare ogni cliente nell'acquisto dell'auto più adatta ad ogni tipo di esigenza.