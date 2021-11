Tech e Black Friday, i consigli per fare veri affari

L’evento più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping si sta avvicinando: il Black Friday! La giornata in cui è possibile acquistare i prodotti dei desideri a prezzi imbattibili, quest’anno si svolge il 26 novembre: si tratta del venerdì successivo alla "Festa del Ringraziamento” e con questa giornata si dà il via alla stagione degli acquisti natalizi.

Black Friday, perché si chiama così? Origine e storia del "venerdì nero"

Il "Venerdì nero" è interamente dedicato allo shopping di prodotti di tantissime categorie merceologiche, ma sono quelli appartenenti al mondo dell’elettronica ad essere in assoluto i più ambiti! La giornata di super offerte è l’occasione giusta per non lasciarsi sfuggire device, televisori di ultima generazione ed elettrodomestici ed esaudire, finalmente, tutti i nostri desideri a prezzi convenienti.

Quando si parla di tech bisogna spesso fare i conti con prezzi importanti e sconti esigui che difficilmente superano la soglia del 20%. Con il Black Friday, però, tutto può diventare accessibile! Lo smartphone che abbiamo visto in vetrina per mesi, può essere finalmente nostro, oppure la console per far felice un appassionato di videogiochi si trasforma nel regalo di Natale perfetto ad un prezzo conveniente e con la sicurezza di avere la sua “riconoscenza eterna”. Infatti, durante il Black Friday i prodotti appartenenti al mondo tech, possono arrivare fino al 60% di sconto e grazie ad offerte lampo si può sfiorare la soglia dell’80%.

Allettante come possibilità, vero? Allora se vogliamo approfittare degli sconti del venerdì nero, dobbiamo essere pronti ad affrontare la giornata e sapere come comportarci per evitare brutte sorprese!

Di cosa abbiamo davvero bisogno?

Il Black Friday mette a disposizione una vasta quantità di prodotti che ci farà sentire come dei bambini all’interno di un negozio di caramelle! Per resistere all’acquisto compulsivo ed evitare di fare un’”indigestione” di shopping, dobbiamo stilare una lista di quello che davvero ci serve. Un’alternativa è quella di andare a visitare i punti vendita fisici prima dell’inizio del Black Friday così da individuare i prodotti che rientrano nel nostro interesse. Dopo aver segnato il prezzo e la posizione potremo andare a colpo sicuro quando i negozi apriranno i battenti il venerdì mattina.

Un altro trucco per essere informati in tempo reale sulle offerte negli e-commerce senza perdere tempo davanti al pc, è quello di iscriversi alle newsletter e selezionare solo quelle che corrispondono ai prodotti presenti nella nostra wishlist.

In questo modo non solo non perderemo tempo, ma non rischieremo di farci sfuggire l’occasione. Alcune offerte del Black Friday sugli e-commerce sono attive per un tempo o una quantità limitata, quindi sapere già cosa vogliamo ci permette di decidere velocemente senza correre il rischio di farci scappare una grande occasione.

Informarsi sui prodotti prima del Black Friday

L’acquisto è importante, ma l’acquisto informato lo è ancora di più! Prima di comprare un televisore, o un frigorifero è bene fare delle ricerche. Conoscere i modelli in commercio e la differenza tra l’uno e l’altro ci permetterà di muoverci agilmente tra tante offerte senza il rischio di far confusione e acquistare un prodotto che in realtà non è quello che volevamo. Leggere l’opinione degli altri acquirenti e la loro esperienza rispetto ad un determinato articolo è altrettanto importante, perché ci può aiutare nella scelta di quelli più costosi.

Inoltre, qualche settimana prima gli e-commerce o i negozi espongono già delle offerte per incuriosire gli acquirenti, tanto da poter parlare senza problemi di Black November. Anche se le scontistiche non sono all’altezza del Black Friday non vuol dire che non possiamo fare buoni affari!

Fare molta attenzione agli sconti

Acquistare un articolo tech a prezzo scontato è il desiderio di molti e spesso ci lasciamo ingolosire dalla percentuale dimenticandoci di controllare se sia reale. Durante il Black Friday gli sconti possono arrivare fino al 50-70%, ma bisogna prestare la massima attenzione. È importante capire se questi sconti sono applicati al prezzo di listino o a quello di mercato e in quest’ultimo caso possono non essere convenienti.

Per non avere brutte sorprese è bene tenere d’occhio i prodotti e il loro costo almeno alcune settimane prima dell’inizio delle offerte. Destreggiarsi tra gli e-commerce e i negozi fisici può essere impegnativo, ma non bisogna disperare. In nostro aiuto ci sono i siti che permettono di verificare se il prezzo di un prodotto è sceso realmente nel corso del tempo e se è stato sottoposto a sconti nel corso dell’anno. Se lo stesso prodotto registra un forte ribasso durante il Black Friday rispetto agli altri mesi, allora forse conviene non lasciarcelo scappare! Accanto a questo possiamo utilizzare anche siti comparatori che consentono di confrontare i prezzi proposti dai diversi store su uno stesso prodotto.

Tutto è pronto per il venerdì nero e ormai anche noi siamo pronti per affrontarlo nel migliore dei modi e acquistare finalmente il prodotto tech da noi tanto desiderato.