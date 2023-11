“Relazione 2024”: il calendario per ricordare il potere della relazione, ogni giorno

La diversità è un dono e la relazione è un’arte che richiede allenamento, soprattutto ai giorni d’oggi, dove siamo sempre più in contatto ma, contemporaneamente, sempre meno in connessione. Fa bene allora ricordarsi ogni giorno del potere della relazione, che entra in gioco per esprimere la potenza della diversità e ciò che di molto importante questa dimensione può portare nel nostro presente, ma, soprattutto, nel nostro futuro.

Il Calendario Relazione 2024

Il “Calendario Relazione 2024” è un'iniziativa importante, che ci ricorda l'importanza di questi temi: realizzato dall’Associazione Crescere ODV e TCA SpA, racconta, mese per mese, la storia della creazione di un pannello fatto di specchi in mosaico.



I frammenti di specchi rotti, collegati tra loro, rappresentano l'unicità di ogni persona, la sua diversità. Ma, allo stesso tempo, rappresentano anche il senso di appartenenza e di collaborazione, elementi essenziali per costruire una società più inclusiva.



Ogni frammento, infatti, non solo è unico nel suo genere, ma unito agli altri, rappresenta un legame, una comunione, una relazione, per dare forma a qualcosa che prima non c'era.



Una metafora bellissima, per ricordare quanto il relazionarsi con gli altri e riconoscerne il valore, pur preservando le nostre peculiarità, è fondamentale per costruire qualcosa di grande, insieme.

Come acquistare il Calendario Relazione 2024

Il Calendario Relazione 2024 è un'iniziativa preziosa, che ci invita a riflettere sulla diversità e sulla relazione, un invito a costruire un mondo più inclusivo e più rispettoso delle differenze.

E' possibile acquistare il calendario online: Il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto a Associazione Crescere ODV, che da oltre 15 anni si occupa di aiutare bambini e ragazzi affetti da disabilità cognitive.