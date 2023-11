Arezzo è la città del Natale. Torna la magia di Babbo Natale

Possiamo contare le settimane e i giorni da qui fino al 25 dicembre: il Natale finalmente sta tornando e la sua atmosfera festiva comincia ad aleggiare in tutto il mondo.

Numerose le iniziative in tutte le città. Ma ad Arezzo in particolare, il clima natalizio è sempre stato molto sentito dalla cittadinanza. Torna infatti un grande evento, in grado di coinvolgere tutto il centro storico della città. E allietare grandi e piccini.

Un villaggio natalizio ad Arezzo

Dal 18 novembre al 24 dicembre, in Piazza Grande, nel meraviglioso Palazzo di Fraternita, torna La Casa di Babbo Natale: un’occasione unica per tornare sognare e partecipare a numerosi eventi: animazioni, laboratori, grandi installazioni luminose, il grande Ufficio Postale del Circolo Polare Artico e la stanza Foto Ricordo con Babbo Natale.

Con La Casa di Babbo Natale torna anche il muro delle dediche di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno lasciare un pensiero per Santa Claus, scrivendo sogni e desideri.

L’importanza della lettura nello scambio di doni

Tra le tante novità presenti quest’anno, c’è un’iniziativa “sociale” di educazione alla lettura che mira a educare i più piccoli sul valore della lettura e sull’importanza della creatività e della fantasia per vivere. Si chiama “Uno a te, uno a me” e che consiste nel dono da parte del bimbo di un libro letto che potrà essere scambiato con gli elfi magici di Babbo Natale. L’iniziativa è promossa dai Mercatini di Natale e dalla Biblioteca di Arezzo.

Le novità di questa edizione

Ma l’edizione 2023 presenta tante altre novità: dal Cappello magico di Babbo Natale gigante per fare selfie natalizi, alto più di 2 metri e completamente illuminato, alla slitta innevata, passando per il truccabimbi magico, l’Ufficio Postale con il timbro del Circolo Polare Artico, la scrittura della Letterina dei desideri. E poi ancora: la consegna dell’attestato ufficiale di Aiutante di Babbo Natale per tutti i bimbi che entreranno, lo shop con tanti oggetti natalizi personalizzati e infine anche la stanza Candy con un regalo dolce per tutti i bimbi: un lecca lecca natalizio colorato.

Info e prenotazioni

Come fare per partecipare all’evento più atteso dell’anno? Occorre subito sapere che per entrare nella Casa di Babbo Natale 2023 è obbligatoria la prenotazione. Non si potrà entrare tantomeno mettersi in coda senza avere la prenotazione online. La prenotazione potrà essere effettuata a questo link. Ovviamente possono partecipare tutti i componenti della famiglia, neonati compresi.

Il biglietto ha un costo di 5 euro per adulti e bambini dai 3 anni su. Tutti coloro che entreranno riceveranno il ticket gratuito per scoprire il museo dell’Oro di Arezzo e un ticket ridotto per ammirare l’Orologio Magico e la Terrazza panoramica del Palazzo di Fraternita, dove poter ammirare piazza Grande e il Villaggio Tirolese dall’alto. Un vero e proprio spettacolo cui partecipare ed emozionarsi!

Gli orari di novembre sono i seguenti: 18, 19, 25 e 26 novembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18; venerdì 24 novembre, dalle 13 alle 18.

Per quanto riguarda dicembre: 1,7,15 e 22 dicembre dalle 13 alle 18.

2, 3, 8,9,10,16,17,23 e 24 dicembre il Villaggio sarà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.

È possibile consultare il programma completo dell’evento qui: https://mercatininatalearezzo.it/casa-di-babbo-natale/