Consumi ridotti e prestazioni da urlo: alla scoperta del nuovo Austral SUV Full-Hybrid Renault

Oggi, per chi si trova nella situazione di dover comprare un’automobile nuova, ha ancora senso optare per modelli con carburazione termica, ovvero a benzina o diesel? O, viceversa, conviene scommettere su quel segmento di mercato sempre più in espansione di automobili ibride?

Le ragioni che sembrano far pendere il peso della bilancia verso questa seconda opzione sono tante: la riduzione delle emissioni con i conseguenti vantaggi per l’ambiente, l’abbattimento dei costi di utilizzo per gli automobilisti, la possibilità di non incorrere nelle sempre più frequenti limitazioni della circolazione nelle città e prestazioni alla guida sempre migliori e del tutto analoghe alle auto con carburazioni termiche.

Design, comfort e tecnologia

Proprio intercettando queste esigenze del mercato e dei consumatori, il marchio automobilistico francese Renault ha deciso di giocare d’anticipo lanciando Austral, un SUV E-Tech Full-Hybrid dallo stile elegante e al contempo grintoso, con un frontale scolpito, fari Matrix LED vision e una tinta be-style.

Austral, fiore dell’occhiello della gamma ibrida Renault, è dotato di un motore termico turbo tre cilindri benzina da 1,2 litri, associato a un nuovo motore elettrico da 400V con una potenza di 160 o 200 CV. E grazie a un rendimento del 42 % – tra i migliori del mercato –, Austrial garantisce consumi a partire da 4,5 L/100 km1: valori bassissimi, paragonabili a quelli delle motorizzazioni diesel più sofisticate. Le emissioni di CO2 sono, inoltre, inferiori a 103 g/km, senza per questo compromettere il piacere della guida.

Sul fronte tecnologico, nuovo Renault Austral E-Tech Full-Hybrid prevede uno schermo di ben 774 cm2 con Google integrato e fino a 35 app di serie con contenuti esclusivi. Tecnologia che assicura anche sicurezza e comfort grazie a 32 sistemi avanzati di assistenza alla guida.

