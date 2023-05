Bonus disabili: come funzionano le tariffe agevolate per la telefonia

Il diritto a ricevere e trasmettere informazioni, quindi ad avere i mezzi per potersi formare liberamente una propria opinione e poterla esprimere, trova tutela nell’articolo 21 della Convenzione Onu per i Diritti. Oltre a navigare su internet, quindi come detto prima a potersi informare, anche quello di comunicare tramite dispositivi mobili, magari con i proprio cari o gli amici, resta un diritto da salvaguardare per tutte le persone con disabilità.

A questo proposito, in merito alle agevolazioni per le persone disabili, importanti possono essere considerate le tariffe agevolate sulla telefonia fissa e mobile. Secondo quanto predisposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), l'incentivo è stato prorogato fino al 2024. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Tariffe agevolate per telefonia fissa e mobile: la sperimentazione

Tutto era partito nell'anno 2021 con una sperimentazione della durata di un anno andata a buon fine. Lo scorso anno, infatti, tutti i cittadini aventi i requisiti previsti hanno fatto richiesta ai loro operatori telefonici. Adesso la durata della sperimentazione - che verrà monitorata tramite la nomina di un Tavolo tecnico predisposto - è stata prorogata fino a giugno 2024. Ma come fare domanda?

Tariffe agevolate per la telefonia: come funziona

Nel dettaglio, leggiamo su disabili.com, è stata stabilita la proroga, fino al 30 giugno 2024 che prevede il riconoscimento delle agevolazioni economiche sulla telefonia pari al 50 per cento del canone per le offerte di telefonia e connettività sia su rete fissa che mobile. L’autorità ha stabilito che, oltre alle facilitazioni già esistenti per gli utenti ciechi e sordi, gli operatori di telefonia possono far beneficiare di :

uno sconto del 50 per cento del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e delle offerte di sola navigazione ad Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente, per rete fissa.

uno sconto del 50 per cento al prezzo base di almeno una offerta per ciascuna delle tre fasce di offerte caratterizzate da dotazione di dati (minore della soglia stabilita di 50 Gigabyte - e comunque superiore a 20 gigabyte; maggiore della soglia stabilita di 50 Gigabyte ed illimitata) per rete mobile.

I soggetti destinatari di tali benefici fiscali, certificati nei verbali di handicap, che hanno già fatto richiesta con la precedente sperimentazione vedono prorogate le agevolazioni sino al 30 giugno 2024.

I requisiti

Per fare domanda sono necessari determinati requisiti, i destinatari devono infatti essere portatori di disabilità motorie e attestare di avere gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Come e quando fare domanda

I soggetti interessati potranno presentare domanda di adesione direttamente al proprio operatore, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023. Per la domanda andrà compilato il modulo di adesione predisposto dall’operatore corredato dal relativo verbale di handicap.

Gli operatori dovranno dunque aggiornare i contenuti delle pagine web dedicate alle agevolazioni entro 30 giorni dalla delibera e rendere disponibili i moduli di adesione. Inoltre, gli operatori gestiranno le richieste di adesione non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione. Viene infine previsto anche il diritto a mantenere l’agevolazione in caso di trasferimento dell’utenza, sia di rete fissa che mobile, ad altro operatore.