Tutti amano il padel: un evento per celebrarlo

Il padel, uno sport in rapida crescita, si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo e anche in Italia ne abbiamo testimoniato una significativa crescita.

Solo nel nostro paese, il numero di praticanti è passato da 800mila dello scorso anno a 1,2 milioni, registrando un aumento del 50%.

Questo incremento si rispecchia anche nella geografia dei luoghi dedicati a questo sport, con un aumento dei circoli che lo praticano da 828 nel 2020 a 2650 oggi, ossia una crescita del 220%.

Inoltre, il numero di campi da padel è passato da 1832 nel 2020 a 6923 attualmente.

Questa tendenza si riscontra anche a livello internazionale, con 25 milioni di praticanti in 90 Paesi, 64 federazioni nazionali appartenenti alla FIP e più di 50 milioni di campi da padel nel mondo.

Merita essere menzionato che la Spagna, un paese vicino al nostro, ha attestato ben 6 milioni di giocatori nel 2023. Tutto ciò dimostra l'enorme interesse e l'entusiasmo verso questo sport in continua crescita.



Il ritorno di un evento dedicato al padel

Appare chiaro che, se a livello amatoriale, questa crescita è esponenziale, a livello professionale le cose raddoppiano: i tesserati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) che nel 2019 erano 8708, quest’anno sono 51.262. La crescita è del 489%. Un vero e proprio boom di iscrizioni.

Si prevede quindi un aumento rilevante anche in merito alla seconda edizione del BNL Italy Major Premier Padel “combined”, che torna quest’anno dall’8 al 16 luglio sui campi del Foro Italico.

Nella prima edizione si registrarono oltre 25mila spettatori e un incasso dalla biglietteria di oltre 700mila euro.

Evento che la città sta già aspettando e iniziando a vivere, ancor più del 2022.

Da Via Condotti al lungotevere, è un susseguirsi di immagini di campioni. La Capitale d'Italia, e anche del padel italiano, che si stringe attorno al suo torneo, che quest'anno punta a confermarsi come il più importante torneo di padel al mondo.

Il torneo quest’anno sarà il primo major del circuito Premier Padel, ovvero con un torneo maschile (con un montepremi di 525mila euro) e femminile (350mila) nella stessa settimana, in cui sono previste 134 partite ospitate su 7 campi di gioco, più due dedicati alla practice, per un totale di 9. Una delle grandi novità dell’edizione 2023 è lo sbarco del torneo sul Centrale, e non più alla Grand Stand Arena, dove si giocheranno tutte le sessioni serali e, ovviamente, quarti, semifinali e finali.

Due campi televisivi (Centrale e Pietrangeli), copertura tv ancora una volta garantita da Sky Sport, 56 coppie maschili, 48 femminili, attesi tutti i big del circuito, a cominciare dalla leggenda Fernando Belasteguin, per passare al campione Juan Lebron, vincitore un anno fa in coppia con Ale Galan, che dichiarò: “Per noi è stato il torneo più bello del mondo”.

Un grande traguardo, insomma, raggiunto dalla FITP e dalla Federazione internazionale di padel presieduta dall’italiano Luigi Carraro, che più di ogni altro ha voluto che il nuovo circuito major di Premier Padel facesse tappa nella capitale d’Italia, e che oggi racconta dell’orgoglio di aprire per la prima volta nella storia del circuito le porte del torneo alle donne: “Un traguardo che abbiamo fortemente voluto, abbiamo lavorato duramente per far competere sia gli uomini che le donne, mentre continuiamo a portare il padel a nuovi livelli e a far crescere questo sport in tutto il mondo”.

Due le sessioni di gara previste dal 10 (l’8 e il 9 sono dedicati alle qualificazioni maschili), la diurna dalle 10 del mattino, la serale dalle 18.

Per informazioni e biglietti consultare il sito dedicato.



Roma, la nuova capitale mondiale del padel

Come già successo per gli Internazionali BNL d'Italia di tennis, il Comune di Roma è sceso in campo supportando la promozione dell'evento.

Stendardi e gonfaloni sono stati esposti nel Centro Storico e sui principali ponti sul Tevere, un modo per avvicinare la città al proprio torneo e accogliere i campioni della disciplina con lustro e passione, dimostrando in modo tangibile che Roma si propone come la capitale mondiale del padel.