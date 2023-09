Firenze e il doppiaggio: una città che parla al mondo

Firenze è nota in tutto il mondo per la sua ricchezza artistica e culturale, ma anche per il suo ruolo nella storia della lingua italiana. Qui nacquero e vissero molti poeti, scrittori, filosofi e artisti che hanno dato forma e splendore al nostro idioma. La loro opera ha influenzato generazioni di lettori e di autori, sia in Italia che all'estero. Il capoluogo toscano non è solo passato e tradizione, ma guarda anche al futuro e che si apre alle nuove forme di comunicazione e di espressione. Tra queste, c'è il doppiaggio, un'arte che richiede talento, creatività e professionalità, in grado di trasmettere le emozioni e le sfumature dei personaggi attraverso la voce.

L’arte di regalare emozioni

Negli ultimi anni, il doppiaggio è diventato sempre più importante grazie alla crescente produzione di contenuti internazionali. La figura del doppiatore è infatti sempre più ricercata e apprezzata per la sua capacità di rendere un prodotto accessibile e fruibile anche in altre lingue. Si è discusso molto nell’ultimo periodo di quello che potrà essere l’impatto dell’uso dell’intelligenza artificiale a servizio del doppiaggio. Molti test, che hanno sollevato molte polemiche, sono già stati fatti e si è potuto evincere che “tecnicamente” l’IA potrà pur replicare la voce di un doppiatore, ma sicuramente non potrà sostituire una cosa fondamentale: l’empatia di un vero doppiatore.

Come nel caso dell’attore, anche il doppiatore, riesce infatti a trasmettere emozioni attraverso la recitazione. Un’arte apprezzata e coltivata in ogni angolo di mondo proprio per il suo potere di coinvolgere e trasmettere sensazioni uniche che permettono allo spettatore di essere proiettato in una realtà colma di fantasia e immedesimazione.

Doppiaggio e recitazione italiana: tradizioni e patrimoni da valorizzare e conservare

Sia nel cinema che nel doppiaggio il nostro paese vanta una tradizione storica, celebre a livello internazionale, che ha collezionato vari premi oscar, stelle sulla Hollywood Walk of Fame. Sono quindi diversi i riconoscimenti a livello mondiale che decretano il nostro doppiaggio come il migliore al mondo.

Nel Bel Paese la scuola di doppiaggio ha avuto un’evoluzione e una crescita tale da diventare un marchio di fabbrica unico. Spesso, a detta di tante star internazionali, i loro personaggi sono stati migliorati dai nostri professionisti del settore. Per mantenere questo livello di qualità ovviamente è necessario che la formazione si evolva e vada avanti calcando le orme della vecchia scuola di doppiaggio italiana.

Lo stesso vale per la recitazione che nel tempo ci ha resi celebri in tutto il mondo grazie a registi, attori, attrici e sceneggiatori riconosciuti a livello internazionale come Giancarlo Giannini, Sophia Loren, Vittorio De Sica, Anna Magnani, Federico Fellini e molti altri.

Un’opportunità per attori e doppiatori del futuro

Negli anni sono nate molte scuole di recitazione e doppiaggio in molte città ma la Universal Film Academy offre il programma didattico più fedele e rappresentativo di queste materie. D’altronde il percorso offerto copre tutti gli aspetti di queste discipline a 360 gradi. Sono proposti due modelli di corso, Recitazione e Doppiaggio, formati da un biennio e strutturati da 14 weekend di lezione. La formazione durante le 28 lezioni sarà basata interamente sulla pratica a fianco di grandi professionisti in modo da velocizzare l’apprendimento e rendere il percorso efficace al raggiungimento di risultati importanti.

Una qualità dell’insegnamento eccellente

La Universal Film Academy, fondata da Alessandro Cardia, si distingue dalle altre scuole grazie alla sua attenzione alla qualità dell’insegnamento. Tutti gli insegnanti dell’Accademia sono professionisti del settore con anni di esperienza alle spalle. Questo garantisce agli studenti di avere una formazione completa e di alto livello, con l’opportunità di lavorare con i migliori professionisti del cinema e del doppiaggio. Inoltre, la scuola si riconferma come il più innovativo modello accademico di qualità eccelsa in cui gli allievi possono ricavare il massimo della conoscenza grazie alla preparazione dei docenti tra cui registi, attori e doppiatori di grande spessore.

Durante il percorso ogni allievo sarà accompagnato nell’apprendimento di questa materia e nella conoscenza di se stesso. L’accademia basa la sua formazione sullo sviluppo del singolo per valorizzare l’originalità di ognuno e permette di esprimere al meglio il talento e la personalità di ogni studente, seguendo le proprie inclinazioni e aspirazioni.

Un sogno alla portata di tutti

La Universal Film Academy grazie al suo successo e concretezza permette a tutti di potersi avvicinare per mettersi alla prova e raggiungere i propri obiettivi. Il sogno rimasto nel cassetto di molti, oggi, è alla portata di tutti. Non ci sono limiti di età ne limiti tecnici per accedere in accademia proprio perché si rispecchia la reale esperienza lavorativa del cinema e del doppiaggio. Per ogni personaggio corrisponde un’età e quindi c’è spazio per ogni aspirante attore.

A tal proposito, sono aperte le selezioni per i nuovi corsi in partenza nell’anno accademico 2023-2024 ed è possibile prenotare l’audizione scrivendo a info@universalfilmacademy.com oppure chiamando il numero rispettivo della sede consultabile sul sito internet alla sezione contatti.