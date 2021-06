Forum PA 2021: al via il grande evento digitale per incentivare l'innovazione del Paese

Oltre 200 eventi in streaming, tutti gratuiti, per confrontarsi sulle azioni necessarie ad attuare le missioni e i progetti del PNRR e far ripartire il Paese. L’appuntamento è a Forum PA 2021, dove rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico e tanti ospiti internazionali affronteranno i temi centrali per il Piano di ripresa

Forum PA 2021 è il grande evento online organizzato da FPA, società del Gruppo Digital360, che si terrà dal 21 al 25 giugno, con oltre 200 eventi in streaming, tutti a partecipazione gratuita dedicati ai temi della trasformazione digitale, della transizione verde, dell’inclusione sociale e dell’innovazione della Pubblica Amministrazione. L'obiettivo dell'evento è quello di creare e rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende tecnologiche, nei territori attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Scenari e Talk per un approfondimento a 360°

In programma grandi eventi di Scenario, cinque in particolare, per approfondire la "visione Paese" che guiderà gli investimenti dei prossimi anni: modelli, priorità, esperienze a livello nazionale e tendenze internazionali. Da non dimenticare ed altrettanto interessanti i Talk dedicati a temi verticali, come smart city e pagamenti digitali; le Rubriche PA, collane di incontri a cura di importanti amministrazioni centrali e locali; le Academy, occasioni di aggiornamento sui temi di maggiore attualità per i dipendenti pubblici; le "Conversazioni con…", interviste a ministri e studiosi, rappresentanti di spicco del mondo pubblico e privato; e infine i seminari, sessioni che raccontano progetti, esperienze pratiche e casi di successo realizzati dalle aziende partner delle amministrazioni. Sono Main Partner di Forum PA 2021 ACI (Automobile Club d’Italia), Cisco, Dell Technologies e DXC Technology.

Gli interventi

Tanti gli interventi di spicco, nella giornata di apertura interverrà il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; il 22 giugno il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao; il 23 giugno saranno ospiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini. Ed ancora, il 24 giugno il Ministro dell'Università e della ricerca Maria Cristina Messa e Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione; il 25 giugno Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; il 21 giugno Laura Castelli, Vice-Ministro dell’Economia. Inoltre, arricchiranno gli interventi del 23 e del 25 giugno rispettivamente il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Tra gli ospiti internazionali l’economista e premio Nobel Joseph Stiglitz; Sir GeoffMulgan, ex direttore esecutivo di NESTA UKoggi docente di Collective Intelligence Public Policy and Social Innovation presso la University College London (UCL); Robyn Scott, Co-Founder e CEO di Apolitical, azienda che si occupa ditrasferire ai governi tutte le buone pratiche utili a rendere le PA più smart; Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche e consigliere per l'innovazione nell’amministrazione Obama, oggi visiting professor presso la Business School dell’Università di Bologna; Sangeet Paul Choudary, fondatore di Platformation Labs e autore del best seller "Platform Revolution"; Carlo Ratti, architetto e ingegnere, è docente al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston dove dirige anche il Senseable City Lab; Francesca Gino, docente di Business Administration presso la Harvard Business School (HBS) e autrice del libro "Talento ribelle".

Forum PA 2021: trasformare gli obiettivi in azioni concrete

"L'attuazione del PNRR è una grande sfida collettiva e la pubblica amministrazione ne sarà il 'motore' - sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di FPA - questa premessa è ormai condivisa a livello europeo e nazionale. Lo dimostra la grande attenzione che si è accesa nell'ultimo anno sui temi legati alla PA, dal reclutamento alle competenze alla semplificazione, e i recenti importanti provvedimenti che a livello governativo si stanno mettendo in campo. Per realizzare le Missioni del PNRR però è fondamentale connettere tutti soggetti dell'innovazione che lavoreranno per realizzare le linee di intervento del Piano. È quello che faremo a Forum PA 2021 e quest'anno abbiamo voluto tanti ospiti di livello internazionale per ampliare la nostra visione sull'approccio all'innovazione e mettere a sistema le migliori esperienze realizzate non solo in Italia".

"Il PNRR definisce una chiara visione di lungo periodo per le politiche industriali del paese, identificando gli ambiti prioritari su cui concentrare gli investimenti per sostenere la ripresa: la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile - dice Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 -. Il Forum PA 2021 sarà l’occasione per discutere insieme con istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese e tutti i soggetti interessati di come sia possibile trasformare gli obiettivi in azioni concrete, realizzando in tempi rapidi i progetti che possano moltiplicare le risorse messe a disposizione dall'Europa, per assicurare una vera spinta all’innovazione del paese".

Come partecipare

La partecipazione agli eventi in streaming di Forum PA 2021 è gratuita.

Introduzione agli eventi in programma

Il programma completo, in continuo aggiornamento è consultabile sul sito della manifestazione.