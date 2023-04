Ci sono degli accessori hi-tech di cui non puoi fare a meno per l'estate

Che spasso l'estate, ma che caldo. Durante la bella stagione, oltre alle spiagge dorate e al blu del mare, o per gli amanti della montagna le distese verdi e il fresco dei boschi, bisogna pensare anche all'altra faccia della medaglia. Non sempre si può avere la fortuna di essere in vacanza, ecco perché è indispensabile pensare a come proteggersi dalla calura anche grazie ai passi avanti della tecnologia.

Prodotti tecnologici che ti permetteranno di vivere al meglio anche durante le giornate in cui l'afa non darà tregua. Ma il caldo, si sa, porta con sé anche l'invasione di insetti, moscerini e zanzare: anche in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto. Ma vediamo quindi di seguito gli accessori hi-tech di cui non potrai fare a meno nel corso dell'estate 2023.

Ventilatore a torre

Non tutti hanno la fortuna di avere in casa un condizionatore efficiente, e la spesa per acquistarne uno di nuovo è molto probante. Ecco perché per la prossima estate, per rinfrescare le stanze della vostra abitazione, potreste pensare di acquistare un ventilatore a torre. Non ha nulla a che vedere con i ventilatori tradizionali, quelli, per intendersi, che non fanno altro che smuovere l'aria calda, causando più fastidio che benefici.

I ventilatore a torre di ultima generazione sono dei piccoli condizionatori portatili, in grado di soffiare area fresca e garantire quel refrigerio necessario per sopportare il caldo più torrido. Sono dispositivi con modalità di funzionamento tra loro differenti e diverse velocità: combinazioni che permettono di trovare il bilanciamento necessario.

Costano molto? No. Consumano molta energia elettrica? Nemmeno. Sono pratici? Assolutamente sì. In genere, si tratta di ventilatori a torre con flusso d'aria anche molto potente, silenziosi e dotati di pratico timer: della serie che è possibile trovare le stanze di casa fresche di ritorno da lavoro. Un vantaggio mica da poco.

Macchina per il ghiaccio

Abbiamo detto estate e caldo. La gola è arsa e abbiamo un gran sete da soddisfare, ma non abbiamo né acqua né bibite fresche in frigo, pronte da bere. La soluzione? Una pratica macchina del ghiaccio da cucina, la migliore alleata per la stagione estiva. Si tratta di un piccolo elettrodomestico di facile utilizzo, che con pochi passaggi permette di produrre ghiaccio istantaneo.

A seconda del modello - ce ne sono davvero molti in commercio - è possibile produrre quantità di ghiaccio importanti, in alcuni casi anche più di dieci chili al giorno. È possibile scegliere la dimensione del cubetto di ghiaccio per gustare la propria bevanda fresca. Il tutto investendo poco più di cento euro, e aspettando pochi minuti, una volta in funzione, per la produzione del ghiaccio. Che dite, ne vale la pena? Noi crediamo di sì.

Racchette elettrica

Il caldo dà noia e porta con sé noia. Un esempio? Le fastidiose zanzare che invadono casa e non ci lasciano stare dalle prime ore della mattina fino a tarda notte. La soluzione non sarà hi-tech, ma sfrutta pur sempre la tecnologia: una racchetta elettrica per sbarazzarsi facilmente di fastidiosi insetti che volano e ci ronzano attorno.

Le racchette elettriche per zanzare sono di facile utilizzo: è infatti sufficiente premere il pulsante di accensione per metterle in funzione e andare a colpire il nemico di turno con le ali. Le più evolute dispongono di più modalità e potenze differenti. Sono caratterizzate da reti: una per dare la scossa agli insetti, un'altra (o più d'una) per proteggerci mentre utilizziamo l'accessorio.

La racchetta può essere utilizzata 'meccanicamente', proprio con i movimenti che utilizzeremo impugnando una racchetta da tennis, oppure grazie alla luce automatica: attivandola, specie di notte, gli insetti vengono attirati e finiscono nella rete, permettendoci di riposare senza avere il problema di svegliarci di notte per 'andare a caccia'.

Gli accessori hi-tech per svagarsi in vacanza

Detto questo, ci sono anche altri importanti accessori hi-tech che possono tornare utili nel corso della stagione estiva, per rendere le giornate in spiaggia o in montagna più piacevoli. Alcuni esempi? Pensiamo agli smartwatch di ultima generazione: sono una vera e propria manna. Da una parte, infatti, permettono di fare il bagno anche al largo, poiché water proof, dall'altra permettono di associare un carta bancomat o carta di credito, per lasciare il portafoglio a casa, senza rischiare di lasciarlo incustodito sotto l'ombrellone mentre stiamo facendo il bagno.

Se invece siamo amanti del mare oltre che grandi appassionati di musica, ci sono modernissime cuffie auricolari bluetooth, collegabili allo smartwatch, che permettono di ascoltare le proprie canzoni preferite anche mentre siamo sott'acqua, intenti a nuotare, tra una bracciata e l'altra. E se per voi estate significa vacanze in posti da sogno, una macchina fotografica in grado di scattare foto istantanee è la soluzione migliore per arricchire il vostro bagaglio di ricordi con scatti all'alba o al tramonto, da 'gustare' anche una volta terminato il vostro meraviglioso viaggio al mare, montagna o in splendide città.