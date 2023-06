Iconici e senza tempo: i manga più venduti da aggiungere alla vostra collezione

Azione, storie romantiche e non solo: i manga possono sembrare dei semplici racconti che hanno degli adolescenti come protagonisti, ma riescono a conquistare un pubblico molto variegato, composto anche da tantissimi adulti.

L’offerta di questi fumetti che hanno avuto origine in Giappone è diventata talmente ampia che ormai si può dire che esista la storia giusta per ogni gusto. In poche parole sono dei prodotti editoriali che stabiliscono un legame profondo con il lettore e il collezionismo dei migliori fumetti non fa che accrescere questo rapporto privilegiato.

Un rapporto che può essere reso ancora più solido da eBay.it: nel marketplace in cui si vende e si compra è possibile scovare alcuni tra i manga più gettonati, dagli episodi incredibili di cui è protagonista Monkey Rufy di “One piece” alle sempre affascinanti avventure del gatto spaziale “Doraemon”. Se volete emozionarvi, divertirvi e, perché no, commuovervi con queste storie dal fascino intramontabile non avete che l’imbarazzo della scelta.

One Piece

L’inconfondibile cappello di paglia e la possibilità di allungarsi all’infinito dopo aver ingerito il frutto del diavolo Gom Gom: Monkey D. Rufy è il protagonista di One Piece, una delle serie manga più famosa nel mondo. Se volete perdervi tra le avventure del ragazzo che va alla ricerca del tesoro seppellito dal più grande pirata Gol D. Roger, per diventare il re dei pirati grazie a eBay.it potete ampliare la vostra collezione con:

Naruto

Credit: Naruto-official.com

La storia del giovane ninja che cerca di far breccia a tutti i costi nel cuore di amici e conoscenti ha conquistato gli appassionati di manga, tanto da diventare un vero e proprio cartone animato ancora oggi seguitissimo. Tra l’altro, è uno dei manga più popolari del mondo con le sue 250 milioni di copie vendute in ogni angolo del pianeta che ne hanno fatto il quarto fumetto giapponese più apprezzato di sempre. Se volete conoscerlo meglio o ampliare la vostra collezione, potete scegliere tra:

Dragon Ball

Credit: dragon-ball-official.com

Chi non ha mai canticchiato la celebre sigla del cartone animato di Dragon Ball? La storia che vede come protagoniste le celebri sfere del drago è però soprattutto un manga molto ambito tra i collezionisti. Personaggi ben definiti, avventure fantastiche, umorismo a profusione: impossibile non appassionarsi a questi racconti, da sfogliare per scoprire, giorno dopo giorno, l’evoluzione della storia. In una collezione che si rispetti non possono mancare:

Doraemon

Il gatto spaziale con la tasca piena zeppa di sorprese capaci di far vivere avventure straordinarie ai protagonisti è forse uno dei personaggi più amati tra tutti i manga giapponesi. Per capire meglio il suo successo bisogna ricordare che la prima edizione del fumetto risale addirittura al 1969, quindi ha già compiuto mezzo secolo di vita e non sembra proprio saperne di voler invecchiare. Avete sognato di volare come Doraemon e Nobita con uno degli immancabili chiusky? Allora su eBay.it non potete proprio perdere:

Detective Conan

Anche in questo caso il cartone animato e la sigla hanno reso ancora più popolare e riconoscibile questo manga. Detective Conan di sicuro è un fumetto giapponese atipico perché il suo genere, il giallo, non è poi così frequente. Impossibile non immedesimarsi e simpatizzare per Shinichi Kudo, il liceale abilissimo investigatore che spesso collabora con la polizia, aiutandola a risolvere i casi più complicati. Per immergersi al meglio nelle atmosfere inconfondibili di questo manga, potete scegliere tra: