Quali elettrodomestici dovresti acquistare per risparmiare sulla bolletta di luce e gas

Risparmiare sulla bolletta di luce e gas, in un periodo in cui i prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle, è possibile? La risposta è sì, è possibile farlo, modificando alcune brutte abitudini e facendo degli investimenti mirati, approfittando, perché no, di sconti su elettrodomestici e tecnologia che possano garantire un effettivo risparmio, a lungo termine. Certo, un investimento iniziale, non per forza troppo proibitivo, bisogna metterlo in conto.

Come scegliere e usare gli elettrodomestici per risparmiare

Sul mercato ci sono una lunga serie di elettrodomestici di ultima generazione, pensati per essere performanti ed efficaci nelle prestazioni, consentendo al contempo di risparmiare su bolletta di gas e elettricità, e facendo, al contempo, un favore all'ambiente. Bisogna anche ricodare, tuttavia, che per essere ecosostenibili nel vero senso della parola, ci si può impegnare anche in altri modi, facendo attenzione ai propri comportamenti nella quotidianità. Per esempio, è buon costume:

spegnere sempre le luci quando si esce da una stanza

sfruttare più possibile la funzione deumidificatore del proprio condizionatore (nella stagione estiva)

lavare i capi in lavatrice a 30 o 40°, sempre a pieno carico, e impostando sempre la funziona "eco"

chiudere bene frigorifero e congelatore

la sera, chiudere bene finestre e porte, per evitare dispersioni di temperatura

Detto che è fondamentale adottare sempre dei comportamenti ecosostenibili quando ci troviamo in casa, quali sono gli elettrodomestici che è necessario acquistare per puntare al risparmio?

Gli elettrodomestici, fondamentali per cucinare, conservare i cibi, lavare, devono appartenere alla classe A (o superiore) affinché possano garantire il massimo dell’efficienza, ma con consumi ridotti. Non basta una classe elevata: è infatti sempre fondamentale avere una gestione oculata dei propri elettrodomestici. Alcuni esempi?

il frigorifero è un elettrodomestico sempre in funzione e deve mantenere una temperatura il più possibile costante per funzionare nella maniera adeguata. Per questo motivo è importante non sovraccaricarlo troppo e posizionarlo il più distante possibile da fonti di calore e mobili (se non è un modello a incasso)

è un elettrodomestico sempre in funzione e deve mantenere una temperatura il più possibile costante per funzionare nella maniera adeguata. Per questo motivo è importante non sovraccaricarlo troppo e posizionarlo il più distante possibile da fonti di calore e mobili (se non è un modello a incasso) per gestire al meglio il vostro forno in rigorosa classe A, è importante pensare alla manutenzione ma anche al suo corretto utilizzo: in particolare, un accorgimento da tenere a mente è quello di spegnere pochi minuti prima del termine della cottura delle proprie pietanze

in rigorosa classe A, è importante pensare alla manutenzione ma anche al suo corretto utilizzo: in particolare, un accorgimento da tenere a mente è quello di spegnere pochi minuti prima del termine della cottura delle proprie pietanze lavastoviglie e lavatrici, specie quelle moderne e di ultima generazione, consentono i lavaggi a mezzo carico, senza rischiare di consumare troppo - e inutilmente - in bolletta: solo elettrodomestici in classe A permettono questo tipo di risparmio.

Classe A e WiFi

Per trovare una soluzione alla crisi energetica, anche i grossi brand hanno messo sul mercato una serie di elettrodomestici di vario tipo, per garantire al consumatore dei prodotti smart, in grado di essere efficaci e allo stesso tempo calmierare i consumi.

Tra le soluzioni più interessanti ci sono senza dubbio gli elettrodomestici sempre connessi alla connessione WiFi di casa, che garantiscono dei benefici, in quanto, tra le altre interessanti funzioni, inviano degli alert quando è giunto il momento di pulire i filtri o effettuare degli interventi per altre tipologie di manutenzione. Si tratta di messaggi che consentono di intervenire per tempo e risparmiare, alla lunga, il 20% in bolletta.

Non solo WiFi e funzionamento a distanza: gli elettrodomestici in classe A più moderni, infatti, possono essere accesi in automatico, impostando delle fasce orarie per il loro funzionamento, che dovrebbero coincidere con quelle in cui le tariffe sono più vantaggiose. Non sono ancora disponibili, ma presto, sul mercato, potremmo anche acquistare lavatrici, lavastovigli o forni che tengono conto in tempo reale delle oscillazioni delle tariffe elettriche.